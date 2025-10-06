В Україні створили мережу потужних американських акумуляторів для підтримки енергосистеми взимку, — WSJ
В Україні завершено проєкт зі встановлення мережі потужних акумуляторних систем американського виробництва на стратегічно важливих, засекречених об’єктах у різних регіонах
Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає RegioNews.
Мета — стабілізація енергосистеми під час зимових пікових навантажень та у разі нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Системи дозволять уникнути масштабних відключень світла та дадуть енергетикам час для відновлення електропостачання.
Загальна потужність мережі — 200 мегават, чого достатньо, аби забезпечити електроенергією до 600 тисяч домогосподарств протягом двох годин.
Шість таких об’єктів уже підключені до енергосистеми — зокрема, у Києві та Дніпропетровській області.
Вартість проєкту — 140 мільйонів доларів, реалізація завершилася у серпні 2025 року.
Крім цього, Україна продовжує активний розвиток відновлюваних джерел енергії — зокрема, вітрової та сонячної генерації, що має зменшити залежність від традиційних джерел та підвищити стійкість енергосистеми в умовах війни.
Нагадаємо, у Ніжині Чернігівської області через відключення електроенергії всі освітні заклади з 6 жовтня переходять на дистанційне навчання.