12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2025, 16:25

В Україні створили мережу потужних американських акумуляторів для підтримки енергосистеми взимку, — WSJ

06 жовтня 2025, 16:25
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

В Україні завершено проєкт зі встановлення мережі потужних акумуляторних систем американського виробництва на стратегічно важливих, засекречених об’єктах у різних регіонах

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає RegioNews.

Мета — стабілізація енергосистеми під час зимових пікових навантажень та у разі нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Системи дозволять уникнути масштабних відключень світла та дадуть енергетикам час для відновлення електропостачання.

Загальна потужність мережі — 200 мегават, чого достатньо, аби забезпечити електроенергією до 600 тисяч домогосподарств протягом двох годин.

Шість таких об’єктів уже підключені до енергосистеми — зокрема, у Києві та Дніпропетровській області.

Вартість проєкту — 140 мільйонів доларів, реалізація завершилася у серпні 2025 року.

Крім цього, Україна продовжує активний розвиток відновлюваних джерел енергії — зокрема, вітрової та сонячної генерації, що має зменшити залежність від традиційних джерел та підвищити стійкість енергосистеми в умовах війни.

Нагадаємо, у Ніжині Чернігівської області через відключення електроенергії всі освітні заклади з 6 жовтня переходять на дистанційне навчання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
світло війна енергетика
Нідерланди виділяють додаткові 55 млн євро на підтримку України, — прем’єр-міністр Дік Схоф
06 жовтня 2025, 15:52
Харків готується до найскладнішої зими за всі роки війни
06 жовтня 2025, 15:29
У Києві з 2026 року запровадять цифрові перепустки під час комендантської години
06 жовтня 2025, 14:49
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Одещину знову заллє дощами
06 жовтня 2025, 18:09
На Одещині судитимуть 22-річного водія, який допустив ДТП і травмування двох пасажирів
06 жовтня 2025, 17:55
На Буковині в авто з дипломатичними номерами виявили контрабандні сигарети на мільйон гривень
06 жовтня 2025, 17:39
На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який в стані сп’яніння скоїв смертельну аварію
06 жовтня 2025, 17:28
Грету Тунберг та ще 170 активістів "Флотилії Сумуда" депортували з Ізраїлю до Греції та Словаччини
06 жовтня 2025, 17:02
У Тернополі водій Renault збив 17-річну дівчину на пішохідному переході
06 жовтня 2025, 16:49
У Кривому Розі колишній хлопець розбив дівчинці голову: кривдник досі не отримав покарання
06 жовтня 2025, 16:45
Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині
06 жовтня 2025, 16:35
Українські прикордонники відбили ворожий штурм Костянтинівки на Донеччині
06 жовтня 2025, 16:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »