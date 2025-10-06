12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
06 октября 2025, 14:49

В Киеве с 2026 года введут цифровые пропуски во время комендантского часа

06 октября 2025, 14:49
Иллюстративное фото: Вечерний Киев
В Киеве с 2026 года для передвижения во время комендантского часа введут цифровые пропуски. Такое решение было принято на Совете обороны города

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Киевская городская военная администрация вместе с 12 Армейским корпусом ВСУ должны разработать порядок использования пропусков и предложить аналогичную систему для Киевской области.

Также планируется создать информационно-коммуникационную систему для контроля проезда транспортных средств по цифровым пропускам.

Пропуска будут доступны работникам сектора безопасности, обороны и объектов критической инфраструктуры.

Как известно, с 26 марта 2023 года комендантский час в столице сократили. Она действует каждый день с 00:00 до 5:00.

Напомним, ранее в Киеве возник скандал с пропусками для движения во время комендантского часа. В частности, киевляне обнаружили, что по столице передвигаются автомобили без каких-либо признаков спецтранспорта, но с пропусками для движения во время комендантского часа.

Киев Комендантский час транспорт авто пропуск КГГА война ограничения
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
