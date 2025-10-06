В Киеве с 2026 года введут цифровые пропуски во время комендантского часа

Иллюстративное фото: Вечерний Киев

В Киеве с 2026 года для передвижения во время комендантского часа введут цифровые пропуски. Такое решение было принято на Совете обороны города

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Киевская городская военная администрация вместе с 12 Армейским корпусом ВСУ должны разработать порядок использования пропусков и предложить аналогичную систему для Киевской области.

Также планируется создать информационно-коммуникационную систему для контроля проезда транспортных средств по цифровым пропускам.

Пропуска будут доступны работникам сектора безопасности, обороны и объектов критической инфраструктуры.

Как известно, с 26 марта 2023 года комендантский час в столице сократили. Она действует каждый день с 00:00 до 5:00.

Напомним, ранее в Киеве возник скандал с пропусками для движения во время комендантского часа. В частности, киевляне обнаружили, что по столице передвигаются автомобили без каких-либо признаков спецтранспорта, но с пропусками для движения во время комендантского часа.