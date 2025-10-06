Нидерланды выделяют дополнительные 55 млн евро в поддержку Украины, - премьер-министр Дик Схоф

Во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил о предоставлении нашему государству дополнительных 55 миллионов евро помощи

Об этом сообщает "Дзеркало тижня", передает RegioNews.

Отмечается, что эти средства правительство Нидерландов внесет в трастовой фонд Всемирного банка. Финансирование будет направлено на покрытие расходов, связанных с возобновлением Украины и реализацией ключевых реформ.

"Мы поддерживаем Украину не только военно, но и экономически. Эти 55 миллионов евро помогут в восстановлении инфраструктуры и обеспечении устойчивого развития государства", - подчеркнул Дик Схоф.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил правительство Нидерландов за последовательную поддержку и отметил важность международной солидарности в условиях полномасштабной войны.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа планирует предоставить Киеву дополнительные разведывательные данные, чтобы помочь ВСУ наносить удары по нефтегазовым объектам на территории России. Однако официальных подтверждений пока нет