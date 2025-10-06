12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
UA | RU
UA | RU
06 октября 2025, 14:00

Налоги со взрослого контента: сколько украинские модели Onlyfans должны государству

06 октября 2025, 14:00
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 1 сентября 2025 года украинские пользователи Onlyfans, зарабатывавшие на платформе в 2020–2022 годах, должны государству 384,7 млн грн налогов

Об этом сообщила Государственная налоговая служба в ответе на запрос "Экономической правды", передает RegioNews.

Отмечается, что отработка данных о доходах украинцев от компании Fenix International Ltd, владельца платформы, продолжалась со 2 октября 2024 по 1 сентября 2025 года.

ГНС также получила информацию о доходах украинских пользователей Onlyfans за 2023 год и передала ее на проработку в территориальные органы налоговой службы.

Как изветсно, платформа Onlyfans используется прежде всего для размещения и монетизации порнографического контента, изготовление и распространение которого в Украине считается уголовно наказуемым преступлением. В соответствии со статьей 301 Уголовного кодекса ответственность за такую деятельность может достигать 7 лет лишения свободы.

Несмотря на это, налоговые органы продолжают взимать с создателей порно налоги за полученные ими доходы, а сама платформа Onlyfans является налогоплательщиком в Украине.

Напомним, летом модель OnlyFans подала петицию президенту с требованием декриминализировать порноиндустрию в Украине. Она аргументирует это тем, что правоохранительные органы, вместо того чтобы бороться с реальными преступлениями, занимаются контрольными закупками и преследованием участников этой сферы.

Владимир Зеленский отреагировал на петицию, формально перенаправив вопрос о декриминализации порнографии на рассмотрение Верховной Рады.

Читайте также: Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
налоги порнография OnlyFans модель госсударство ДПСУ
Заработала 58 млн грн и "забыла" о налогах: блогеру Софии Стужук объявили подозрение
29 сентября 2025, 23:05
В Виннице предпринимательницу разоблачили на неуплате налогов на 15 млн грн
23 сентября 2025, 18:26
На Буковине застройщику объявили подозрение в уклонении от уплаты 5,5 млн грн налогов
08 сентября 2025, 14:58
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
На Днепропетровщине будут судить чиновника филиала "Укрзализныци" и директора подрядной компании за хищение более 6,7 млн грн бюджетных средств
06 октября 2025, 15:31
Харьков готовится к самой сложной зиме за все годы войны
06 октября 2025, 15:29
Фиктивные поставки РЭБ и дронов: в Луганской области злоумышленники украли у общины почти 6 млн грн
06 октября 2025, 15:11
Мать из Днепра получила 10 лет за создание детского порно с собственным сыном
06 октября 2025, 15:08
На Житомирщине женщина избила односельчанку деревянной доской – потерпевшая умерла
06 октября 2025, 14:58
В Одесской области наладили незаконный экспорт сои
06 октября 2025, 14:57
В Киеве с 2026 года введут цифровые пропуски во время комендантского часа
06 октября 2025, 14:49
У семьи бывшего руководителя ТЦК Харькова нашли люксовые авто стоимостью более 3 млн грн
06 октября 2025, 14:42
На Днепропетровщине пьяная мать покусала сына
06 октября 2025, 14:31
На Львовщине будут судить правоохранителя, сфальсифицировавшего протокол, чтобы "прикрыть" чиновника за пьяное ДТП
06 октября 2025, 14:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »