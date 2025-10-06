Налоги со взрослого контента: сколько украинские модели Onlyfans должны государству

Иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на 1 сентября 2025 года украинские пользователи Onlyfans, зарабатывавшие на платформе в 2020–2022 годах, должны государству 384,7 млн грн налогов

Об этом сообщила Государственная налоговая служба в ответе на запрос "Экономической правды", передает RegioNews.

Отмечается, что отработка данных о доходах украинцев от компании Fenix International Ltd, владельца платформы, продолжалась со 2 октября 2024 по 1 сентября 2025 года.

ГНС также получила информацию о доходах украинских пользователей Onlyfans за 2023 год и передала ее на проработку в территориальные органы налоговой службы.

Как изветсно, платформа Onlyfans используется прежде всего для размещения и монетизации порнографического контента, изготовление и распространение которого в Украине считается уголовно наказуемым преступлением. В соответствии со статьей 301 Уголовного кодекса ответственность за такую деятельность может достигать 7 лет лишения свободы.

Несмотря на это, налоговые органы продолжают взимать с создателей порно налоги за полученные ими доходы, а сама платформа Onlyfans является налогоплательщиком в Украине.

Напомним, летом модель OnlyFans подала петицию президенту с требованием декриминализировать порноиндустрию в Украине. Она аргументирует это тем, что правоохранительные органы, вместо того чтобы бороться с реальными преступлениями, занимаются контрольными закупками и преследованием участников этой сферы.

Владимир Зеленский отреагировал на петицию, формально перенаправив вопрос о декриминализации порнографии на рассмотрение Верховной Рады.

