12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2025, 14:00

Податки з дорослого контенту: скільки українські моделі Onlyfans винні державі

06 жовтня 2025, 14:00
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на 1 вересня 2025 року українські користувачі Onlyfans, які заробляли на платформі у 2020–2022 роках, винні державі 384,7 млн грн податків

Про це повідомила Державна податкова служба у відповіді на запит "Економічної правди", передає RegioNews.

Зазначається, що відпрацювання даних про доходи українців від компанії Fenix International Ltd, власника платформи, тривало з 2 жовтня 2024 року по 1 вересня 2025 року.

ДПС також отримала інформацію про доходи українських користувачів Onlyfans за 2023 рік і передала її на опрацювання до територіальних органів податкової служби.

Як відомо, платформу Onlyfans використовують передусім для розміщення та монетизації порнографічного контенту, виготовлення та поширення якого в Україні вважається кримінально карним злочином. Відповідно до статті 301 Кримінального кодексу відповідальність за таку діяльність може сягати до 7 років позбавлення волі.

Попри це податкові органи продовжують стягувати з творців порно податки за отримані ними доходи, а сама платформа Onlyfans є платником податків в Україні

Нагадаємо, влітку модель OnlyFans подала петицію до президента з вимогою декриміналізувати порноіндустрію в Україні. Вона аргументує це тим, що правоохоронні органи замість того, щоб боротися з реальними злочинами, займаються контрольними закупівлями та переслідуванням учасників цієї сфери.

Володимир Зеленський відреагував на петицію, формально перенаправивши питання декриміналізації порнографії на розгляд Верховної Ради.

Читайте також: Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
податки порнографія OnlyFans модель держава ДПСУ
Заробила 58 млн грн і "забула" про податки: блогерці Софії Стужук оголосили підозру
29 вересня 2025, 23:05
У Вінниці підприємицю викрили на несплаті податків на 15 млн грн
23 вересня 2025, 18:26
На Буковині забудовнику оголосили підозру в ухиленні від сплати 5,5 млн грн податків
08 вересня 2025, 14:58
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Одещину знову заллє дощами
06 жовтня 2025, 18:09
На Одещині судитимуть 22-річного водія, який допустив ДТП і травмування двох пасажирів
06 жовтня 2025, 17:55
На Буковині в авто з дипломатичними номерами виявили контрабандні сигарети на мільйон гривень
06 жовтня 2025, 17:39
На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який в стані сп’яніння скоїв смертельну аварію
06 жовтня 2025, 17:28
Грету Тунберг та ще 170 активістів "Флотилії Сумуда" депортували з Ізраїлю до Греції та Словаччини
06 жовтня 2025, 17:02
У Тернополі водій Renault збив 17-річну дівчину на пішохідному переході
06 жовтня 2025, 16:49
У Кривому Розі колишній хлопець розбив дівчинці голову: кривдник досі не отримав покарання
06 жовтня 2025, 16:45
Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині
06 жовтня 2025, 16:35
В Україні створили мережу потужних американських акумуляторів для підтримки енергосистеми взимку, — WSJ
06 жовтня 2025, 16:25
Українські прикордонники відбили ворожий штурм Костянтинівки на Донеччині
06 жовтня 2025, 16:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »