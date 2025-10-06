Податки з дорослого контенту: скільки українські моделі Onlyfans винні державі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на 1 вересня 2025 року українські користувачі Onlyfans, які заробляли на платформі у 2020–2022 роках, винні державі 384,7 млн грн податків

Про це повідомила Державна податкова служба у відповіді на запит "Економічної правди", передає RegioNews.

Зазначається, що відпрацювання даних про доходи українців від компанії Fenix International Ltd, власника платформи, тривало з 2 жовтня 2024 року по 1 вересня 2025 року.

ДПС також отримала інформацію про доходи українських користувачів Onlyfans за 2023 рік і передала її на опрацювання до територіальних органів податкової служби.

Як відомо, платформу Onlyfans використовують передусім для розміщення та монетизації порнографічного контенту, виготовлення та поширення якого в Україні вважається кримінально карним злочином. Відповідно до статті 301 Кримінального кодексу відповідальність за таку діяльність може сягати до 7 років позбавлення волі.

Попри це податкові органи продовжують стягувати з творців порно податки за отримані ними доходи, а сама платформа Onlyfans є платником податків в Україні

Нагадаємо, влітку модель OnlyFans подала петицію до президента з вимогою декриміналізувати порноіндустрію в Україні. Вона аргументує це тим, що правоохоронні органи замість того, щоб боротися з реальними злочинами, займаються контрольними закупівлями та переслідуванням учасників цієї сфери.

Володимир Зеленський відреагував на петицію, формально перенаправивши питання декриміналізації порнографії на розгляд Верховної Ради.

