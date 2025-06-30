11:40  30 июня
Момент прилета в ТЦК Кривого Рога попал на видео
08:30  30 июня
В пруду на Кировоградщине обнаружили тело молодой женщины
07:54  30 июня
Стрельба в Софиевской Борщаговке: пуля попала в квартиру с ребенком
UA | RU
UA | RU
30 июня 2025, 18:01

Модель OnlyFans подала петицию о декриминализации порноиндустрии

30 июня 2025, 18:01
Читайте також українською мовою
фото: скриншот с сайта электронных петиций
Читайте також
українською мовою

Модель OnlyFans подала петицию президенту с требованием декриминализировать порноиндустрию в Украине

Об этом говорится на сайте электронных петиций официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского, передает Regionews.

Она аргументирует это тем, что правоохранительные органы, вместо того чтобы бороться с реальными преступлениями, занимаются контрольными закупками и преследованием участников этой сферы.

За пять лет работы в этой области Светлана уплатила более 40 миллионов гривен налогов. Несмотря на это, на нее открыли уголовное производство. По ее словам, представители правоохранительных органов намекали на возможность "решения вопроса" за деньги.

Петиция привлекает внимание к проблеме регулирования порноиндустрии и призывает к реформированию законодательства, чтобы позволить специалистам по безопасности сконцентрироваться на более серьезных преступлениях. Такая инициатива вызывает бурные обсуждения в обществе и среди экспертов.

Ранее сообщалось, что украинские модели из OnlyFans задекларировали более 130 миллионов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина петиции налоги легализация легализация порно порнография OnlyFans модель
Психиатрическая помощь детям: с 1 июля будут действовать новые правила
30 июня 2025, 15:15
ТЦК под контролем: большинство "скандалов" в июне – фейки и ИПСО
30 июня 2025, 14:40
На Прикарпатье задержали подозреваемого в поджоге авто
30 июня 2025, 14:07
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
Евро снова побил рекорд: курс НБУ установил новую отметку
30 июня 2025, 18:17
Житель Днепроптеровщины купил "путешествие" в Беларусь, но попал в руки пограничников
30 июня 2025, 18:15
В Полтаве будут судить чиновницу городского совета, которая провернула аферу с закупкой техники
30 июня 2025, 17:51
Минус Пушкин: на Харьковщине снесли памятник русскому поэту
30 июня 2025, 17:45
Убийство во время конфликта: знакомый жестоко лишил жизни мужчины на Днепропетровщине
30 июня 2025, 17:40
Не было денег, чтобы поехать на ВЛК: на Хмельнитчине судили мужчину за уклонение от мобилизации
30 июня 2025, 17:32
В "Дии" появилась новая услуга - замена техпаспорта онлайн
30 июня 2025, 17:18
Предлагали работу в Европе, но воровали деньги: семейная пара из Харькова зарабатывала на фейковых вакансиях
30 июня 2025, 17:15
В Сумской области пограничники сорвали вражеский штурм и уничтожили бронемашину россиян
30 июня 2025, 17:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »