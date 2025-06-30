фото: скриншот с сайта электронных петиций

Об этом говорится на сайте электронных петиций официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского, передает Regionews.

Она аргументирует это тем, что правоохранительные органы, вместо того чтобы бороться с реальными преступлениями, занимаются контрольными закупками и преследованием участников этой сферы.

За пять лет работы в этой области Светлана уплатила более 40 миллионов гривен налогов. Несмотря на это, на нее открыли уголовное производство. По ее словам, представители правоохранительных органов намекали на возможность "решения вопроса" за деньги.

Петиция привлекает внимание к проблеме регулирования порноиндустрии и призывает к реформированию законодательства, чтобы позволить специалистам по безопасности сконцентрироваться на более серьезных преступлениях. Такая инициатива вызывает бурные обсуждения в обществе и среди экспертов.

Ранее сообщалось, что украинские модели из OnlyFans задекларировали более 130 миллионов.