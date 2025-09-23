В Виннице предпринимательницу разоблачили на неуплате налогов на 15 млн грн
Правоохранители разоблачили предпринимательницу, которая занималась продажей бытовых товаров и не уплатила более 15 млн грн налогов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Следствие выяснило, что в течение нескольких лет женщина не декларировала доходы, поступавшие на банковский счет от продажи товаров. В результате государство недополучило более 15,2 млн грн налогов.
Предприниматели сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Напомним, ранее на Буковине застройщику объявили подозрение в уклонении от уплаты 5,5 млн грн налогов.
19 сентября 2025
