Фото: БЭБ

Правоохранители разоблачили предпринимательницу, которая занималась продажей бытовых товаров и не уплатила более 15 млн грн налогов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Следствие выяснило, что в течение нескольких лет женщина не декларировала доходы, поступавшие на банковский счет от продажи товаров. В результате государство недополучило более 15,2 млн грн налогов.

Предприниматели сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Напомним, ранее на Буковине застройщику объявили подозрение в уклонении от уплаты 5,5 млн грн налогов.