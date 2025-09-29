16:20  29 сентября
Заработала 58 млн грн и "забыла" о налогах: блогеру Софии Стужук объявили подозрение

Фото: София Стужук/ Instagram
Правоохранители сообщили о подозрении 30-летней инстаграм-блогерше в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По данным следствия, в 2018-2022 годах София Стужук, зарегистрированная как ФЛП, получила более 58 млн гривен дохода, но налоги не платила. В результате бюджет недополучил около 10,5 млн гривен налога на прибыль и почти 900 тыс. гривен военного сбора.

С начала полномасштабной войны блогер живет за границей, поэтому подозрение ей объявили заочно.

Также отмечается, что несмотря на миллионную аудиторию, в первые дни полномасштабного вторжения Стужук воздерживалась от комментариев, а затем делала противоречивые заявления, в частности обвиняла украинцев в массированных ракетных ударах по стране, поскольку они радовались ударам по РФ и Крымскому мосту. Также она рекламировала российских блоггеров, ориентируясь на аудиторию РФ.

Блогерша отреагировала на сообщения о подозрении в своем Telegram-канале. Стужук заявила, что "впервые слышит об обвинениях".

"Спустя 3,5 года открылись новые интересные факты. Говорят, мне вручили якусь підозру, про яку я ни сном ни духом. Как четенько, да? Одновременно сразу во всех пабликах и новостях страны. Ни капли не похоже на заказ", – написала она.

Ранее сообщалось, что Instagram-блогершу Русалочку XL оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу азартных игр.

