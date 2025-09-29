Фото: София Стужук/ Instagram

Правоохранители сообщили о подозрении 30-летней инстаграм-блогерше в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По данным следствия, в 2018-2022 годах София Стужук, зарегистрированная как ФЛП, получила более 58 млн гривен дохода, но налоги не платила. В результате бюджет недополучил около 10,5 млн гривен налога на прибыль и почти 900 тыс. гривен военного сбора.

С начала полномасштабной войны блогер живет за границей, поэтому подозрение ей объявили заочно.

Также отмечается, что несмотря на миллионную аудиторию, в первые дни полномасштабного вторжения Стужук воздерживалась от комментариев, а затем делала противоречивые заявления, в частности обвиняла украинцев в массированных ракетных ударах по стране, поскольку они радовались ударам по РФ и Крымскому мосту. Также она рекламировала российских блоггеров, ориентируясь на аудиторию РФ.

Блогерша отреагировала на сообщения о подозрении в своем Telegram-канале. Стужук заявила, что "впервые слышит об обвинениях".

"Спустя 3,5 года открылись новые интересные факты. Говорят, мне вручили якусь підозру, про яку я ни сном ни духом. Как четенько, да? Одновременно сразу во всех пабликах и новостях страны. Ни капли не похоже на заказ", – написала она.

