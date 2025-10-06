Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 6 жовтня російська армія атакувала Україну 116-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Попередньо, станом на 09:00 сили ППО збили або подавили 83 ворожі дрони типів Shahed, "Гербера" та інших – у північних, південних, східних і центральних регіонах країни.

Зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників на семи локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня російські війська атакували Харків близько 15 безпілотниками. Найбільше постраждали Новобаварський і Шевченківський райони міста. Російські дрони спричинили пожежі та руйнування.

На Одещині через атаку "Шахедів" виникла пожежа на промисловому об’єкті.

Також вночі 6 жовтня російські війська вдарили по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини.