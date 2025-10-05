Фото: ДСНС Львівщини

Нічна атака російських військ залишила без світла тисячі українців у кількох областях

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає RegioNews.

Вночі Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до масштабних перебоїв у електропостачанні. У Запоріжжі та прилеглому районі пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго". Внаслідок цього без електрики залишилася велика частина обласного центру та населених пунктів району.

Складна ситуація також зберігається у Сумській та Чернігівській областях. Чернігівщина знову опинилася під обстрілами, через що мешканці змушені користуватися погодинними графіками відключення світла. Енергетичні служби працюють над тим, щоб мінімізувати обмеження та якнайшвидше відновити подачу електроенергії.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі. Фахівці перевіряють пошкоджені об’єкти та обладнання, ліквідовують наслідки ударів і намагаються забезпечити стабільну роботу енергосистеми.

Міністерство енергетики висловило подяку співробітникам енергетичних служб, які продовжують працювати, ризикуючи власним життям. Їхня діяльність дозволяє підтримувати функціонування енергомереж і зменшувати перебої для населення.

Раніше повідомлялося, Росія продовжує завдавати масованих ударів по території України, намагаючись знищити енергетичну систему країни напередодні зими. Цього разу атака охопила сім областей, спричинивши нові руйнування та жертви серед цивільних.

В ніч на 5 жовтня на Львівщині під час комбінованого удару загинули дві людини, ще двоє отримали поранення. У Львові в індустріальному парку Sparrow спалахнула пожежа через ворожий обстріл.

Вночі в Запоріжжі внаслідок атаки російських військ загинула одна людина, ще дев'ятеро отримали поранення. Пожежі спалахнули у приватному секторі та багатоповерхівках.