Украина вернула 22 детей с оккупированных территорий: все подробности

На подконтрольную правительству территорию Украины удалось вывезти 22 украинских детей и подростков с временно оккупированных территорий

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

Среди спасенных – 10-летний мальчик, которого заставляли учиться по российской программе и угрожали отправить на обследование в Крым с вымышленным психиатрическим диагнозом.

Вернули и 16-летнего подростка с младшим братом. Их семья подвергалась преследованиям в деревне из-за отказа родителей оформлять российские паспорта и работать в школе, захваченной оккупантами.

Также получилось спасти 14-летнюю девушку, которую в российской школе постоянно унижали за украинское происхождение.

"Сегодня все спасенные дети в безопасности на подконтрольной территории Украины. Они получают психологическую поддержку и помощь с документами", – отметил Ермак, поблагодарив всех организаций и партнеров, которые помогли в спасении.

Как известно, недавно Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллионов украинских детей остаются под контролем РФ.

