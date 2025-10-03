20:20  03 октября
Грозы на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 4 октября
20:45  03 октября
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 19:26

Украина вернула 22 детей с оккупированных территорий: все подробности

03 октября 2025, 19:26
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На подконтрольную правительству территорию Украины удалось вывезти 22 украинских детей и подростков с временно оккупированных территорий

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

Среди спасенных – 10-летний мальчик, которого заставляли учиться по российской программе и угрожали отправить на обследование в Крым с вымышленным психиатрическим диагнозом.

Вернули и 16-летнего подростка с младшим братом. Их семья подвергалась преследованиям в деревне из-за отказа родителей оформлять российские паспорта и работать в школе, захваченной оккупантами.

Также получилось спасти 14-летнюю девушку, которую в российской школе постоянно унижали за украинское происхождение.

"Сегодня все спасенные дети в безопасности на подконтрольной территории Украины. Они получают психологическую поддержку и помощь с документами", – отметил Ермак, поблагодарив всех организаций и партнеров, которые помогли в спасении.

Как известно, недавно Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллионов украинских детей остаются под контролем РФ.

Читайте также: Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина оккупация подростки дети дети войны ВОТ психологическая поддержка
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Днепропетровской области остановили часть пригородных поездов: кого коснутся изменения
03 октября 2025, 21:13
ССО поразили ключевые объекты ПВО врага на территории РФ
03 октября 2025, 21:10
Конфликт со смертельным исходом: в Харьковской области мужчине дали условный срок за убийство военного
03 октября 2025, 21:05
"Директор" школы на Херсонщине осудили за работу на врага
03 октября 2025, 20:55
Здание Харьковской ОВА нельзя сносить: архитектор объяснил причину
03 октября 2025, 20:49
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
03 октября 2025, 20:45
Украинские заводы платят в 3 раза больше: электроэнергия в ЕС рекордно дешевле
03 октября 2025, 20:32
Донетчина в темноте: Дружковка, Константиновка и часть Краматорска обесточены из-за обстрелов
03 октября 2025, 20:29
Грозы на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 4 октября
03 октября 2025, 20:20
В Киеве осудили мужчину, который "заминировал" здание
03 октября 2025, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Все блоги »