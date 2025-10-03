16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
Україна повернула 22 дітей з окупованих територій: усі подробиці

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На підконтрольну уряду територію України вдалося вивезти 22 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих територій

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Серед врятованих – 10-річний хлопчик, якого змушували навчатися за російською програмою та погрожували відправити на "обстеження" до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом.

Повернули й 16-річного підлітка із молодшим братом. Їхня родина зазнавала переслідувань у селі через відмову батьків оформлювати російські паспорти й працювати у школі, захопленій окупантами.

Також вдалося втрятувати 14-річну дівчину, яку в російській школі постійно принижували за українське походження.

"Сьогодні всі врятовані діти у безпеці на підконтрольній території України. Вони отримують психологічну підтримку і допомогу з документами", – зазначив Єрмак, подякувавши всім організаціям і партнерам, які допомогли у порятунку.

Як відомо, нещодавно Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.

Читайте також: Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей

