Україна повернула 22 дітей з окупованих територій: усі подробиці

На підконтрольну уряду територію України вдалося вивезти 22 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих територій

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Серед врятованих – 10-річний хлопчик, якого змушували навчатися за російською програмою та погрожували відправити на "обстеження" до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом.

Повернули й 16-річного підлітка із молодшим братом. Їхня родина зазнавала переслідувань у селі через відмову батьків оформлювати російські паспорти й працювати у школі, захопленій окупантами.

Також вдалося втрятувати 14-річну дівчину, яку в російській школі постійно принижували за українське походження.

"Сьогодні всі врятовані діти у безпеці на підконтрольній території України. Вони отримують психологічну підтримку і допомогу з документами", – зазначив Єрмак, подякувавши всім організаціям і партнерам, які допомогли у порятунку.

Як відомо, нещодавно Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.

