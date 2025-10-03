Умеров анонсировал Технологическую Ставку: что планируют обсудить

Фото: из открытых источников

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о подготовке Технологической ставки, на которой ключевой задачей будет увеличение финансирования для закупки вооружения для ВСУ

Об этом он написал в Телеграмме, передает RegioNews.

Одним из инструментов, по его словам, станет управляемый экспорт оружия, который поможет пополнить бюджет для оборонных нужд.

"Будем экспортировать только то, что есть в избытке и имеет свободные производственные мощности. Приоритет остается сохранения потенциала для нужд ВСУ и обеспечения безопасности поставок", – отметил Умеров.

Накануне в СНБО состоялось подготовительное совещание с участием Минобороны, Минэкономики, Минфина, военного руководства и разведок, где были подготовлены материалы по производственным возможностям и запасам.

Ожидается, что участники Технологической ставки получат подробный доклад по алгоритму запуска управляемого экспорта оружия: когда, в каких объемах и какими механизмами это будет происходить.

Отдельно на заседании будет рассмотрена последняя атака России на энергетическую инфраструктуру. Минэнергетики и Воздушные силы будут докладывать о состоянии энергосистемы и защите объектов.

Также планируется обсудить дальнобойные операции в ответ на удары врага.

Напомним, ранее глава Минобороны Денис Шмигаль заявил, что оружие украинского производства нельзя экспортировать, пока не мы не удовлетворяем потребности Вооруженных сил Украины.

