Умеров анонсировал Технологическую Ставку: что планируют обсудить
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о подготовке Технологической ставки, на которой ключевой задачей будет увеличение финансирования для закупки вооружения для ВСУ
Об этом он написал в Телеграмме, передает RegioNews.
Одним из инструментов, по его словам, станет управляемый экспорт оружия, который поможет пополнить бюджет для оборонных нужд.
"Будем экспортировать только то, что есть в избытке и имеет свободные производственные мощности. Приоритет остается сохранения потенциала для нужд ВСУ и обеспечения безопасности поставок", – отметил Умеров.
Накануне в СНБО состоялось подготовительное совещание с участием Минобороны, Минэкономики, Минфина, военного руководства и разведок, где были подготовлены материалы по производственным возможностям и запасам.
Ожидается, что участники Технологической ставки получат подробный доклад по алгоритму запуска управляемого экспорта оружия: когда, в каких объемах и какими механизмами это будет происходить.
Отдельно на заседании будет рассмотрена последняя атака России на энергетическую инфраструктуру. Минэнергетики и Воздушные силы будут докладывать о состоянии энергосистемы и защите объектов.
Также планируется обсудить дальнобойные операции в ответ на удары врага.
Напомним, ранее глава Минобороны Денис Шмигаль заявил, что оружие украинского производства нельзя экспортировать, пока не мы не удовлетворяем потребности Вооруженных сил Украины.
Читайте также: Эскалация войны или перемирия: чем обернется для России смена риторики Трампа