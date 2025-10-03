16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
14:59  03 октября
93% рынка электронных сигарет в Украине – нелегальные: результаты исследования
12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 16:38

Умеров анонсировал Технологическую Ставку: что планируют обсудить

03 октября 2025, 16:38
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о подготовке Технологической ставки, на которой ключевой задачей будет увеличение финансирования для закупки вооружения для ВСУ

Об этом он написал в Телеграмме, передает RegioNews.

Одним из инструментов, по его словам, станет управляемый экспорт оружия, который поможет пополнить бюджет для оборонных нужд.

"Будем экспортировать только то, что есть в избытке и имеет свободные производственные мощности. Приоритет остается сохранения потенциала для нужд ВСУ и обеспечения безопасности поставок", – отметил Умеров.

Накануне в СНБО состоялось подготовительное совещание с участием Минобороны, Минэкономики, Минфина, военного руководства и разведок, где были подготовлены материалы по производственным возможностям и запасам.

Ожидается, что участники Технологической ставки получат подробный доклад по алгоритму запуска управляемого экспорта оружия: когда, в каких объемах и какими механизмами это будет происходить.

Отдельно на заседании будет рассмотрена последняя атака России на энергетическую инфраструктуру. Минэнергетики и Воздушные силы будут докладывать о состоянии энергосистемы и защите объектов.

Также планируется обсудить дальнобойные операции в ответ на удары врага.

Напомним, ранее глава Минобороны Денис Шмигаль заявил, что оружие украинского производства нельзя экспортировать, пока не мы не удовлетворяем потребности Вооруженных сил Украины.

Читайте также: Эскалация войны или перемирия: чем обернется для России смена риторики Трампа

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина СНБО Умеров Рустем Технологическая Ставка экспорт оружие война
Зеленский снова собирает "Слуг народа" на встречу: что будут обсуждать
03 октября 2025, 14:45
Впервые при Трампе: США расширят разведывательную поддержку Украины для ударов по энергетической инфраструктуре РФ, - СМИ
03 октября 2025, 13:34
Украинские дроны для США: в Вашингтоне согласовывают условия передачи технологий, - WSJ
03 октября 2025, 10:48
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Наркотики "для похудения": в Киеве разоблачили злоумышленников, торговавших психотропами
03 октября 2025, 18:55
В "Дии" появится новая функция: уведомление о том, кто и когда просматривал ваши данные
03 октября 2025, 18:52
На Львовщине маршрутка врезалась в грузовик: среди 8 пострадавших – подросток
03 октября 2025, 18:42
Российский удар по Сумщине: Шостка и десятки сел остались без света
03 октября 2025, 18:30
"Путешествие" за 7,5 тысячи евро: житель Днепропетровщины попытался прорваться в Румынию
03 октября 2025, 18:29
В Киевской области Mercedes столкнулся с Volkswagen: погиб мужчина, среди травмированных – 16-летняя девушка
03 октября 2025, 18:24
Семейная ссора в Харькове: мужчина избил 50-летнюю сестру
03 октября 2025, 17:57
В Житомирской области будут судить врача из-за смерти пациента
03 октября 2025, 17:37
СБУ подтвердила: подозреваемый в убийстве Парубия работал на РФ
03 октября 2025, 17:35
"До 17 попаданий дронов": в Одесской области уничтожено 250 тысяч бутылок коньяка AZNAURI
03 октября 2025, 17:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Все блоги »