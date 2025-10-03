14:59  03 жовтня
03 жовтня 2025, 16:38

Умєров анонсував Технологічну Ставку: що планують обговорити

03 жовтня 2025, 16:38
Фото: з відкритих джерел
Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив про підготовку Технологічної ставки, на якій ключовим завданням буде збільшення фінансування для закупівлі озброєння для ЗСУ

Про це він написав у Телеграмі, передає RegioNews.

Одним із інструментів, за його словами, стане керований експорт зброї, який допоможе поповнити бюджет для оборонних потреб.

"Експортуватимемо лише те, що є в надлишку та має вільні виробничі потужності. Пріоритет залишається збереження потенціалу для потреб ЗСУ та гарантування безпеки постачань", – зазначив Умєров.

Напередодні в РНБО відбулася підготовча нарада за участю Міноборони, Мінекономіки, Мінфіну, військового керівництва та розвідок, де були підготовлені матеріали щодо виробничих спроможностей і наявних запасів.

Очікується, що учасники Технологічної ставки отримають детальну доповідь із алгоритмом запуску керованого експорту зброї: коли, в яких обсягах і якими механізмами це відбуватиметься.

Окремо на засіданні буде розглянуто останню атаку Росії на енергетичну інфраструктуру. Міненергетики та Повітряні сили доповідатимуть про стан енергосистеми та захист об’єктів.

Також планується обговорити далекобійні операції у відповідь на удари ворога.

Нагадаємо, раніше очільник Міноборони Денис Шмигаль заявив, що зброю українського виробництва не можна експортувати, доки не ми не задовільняємо потреби Збройних сил України.

Читайте також: Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа

03 жовтня 2025
07 серпня 2025
