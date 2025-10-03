12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
07:22  03 октября
В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 13:34

Впервые при Трампе: США расширят разведывательную поддержку Украины для ударов по энергетической инфраструктуре РФ, - СМИ

03 октября 2025, 13:34
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Администрация президента США Дональда Трампа планирует предоставить Киеву дополнительные разведывательные данные, чтобы помочь ВСУ наносить удары по нефтегазовым объектам на территории России. Однако официальных подтверждений пока нет

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на три анонимных источника, передает RegioNews.

Отмечается, что администрация лидера США готовит расширение разведывательной поддержки для Украины, которое должно помочь Вооруженным силам Украины точнее и эффективнее поражать нефтегазовую инфраструктуру на территории России. Это, как утверждает издание, стало первым случаем такого расширения с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом.

Издание отмечает, что украинские силы в последние месяцы активизировали удары по трубопроводам, нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам энергетики России, используя все более совершенные беспилотники и ракеты. Аналитики указывают, что эти атаки начинают наносить заметный ущерб энергетическому сектору РФ, а дополнительные данные разведки со стороны США могли бы сделать такие удары еще более эффективными.

Также в материале упоминается, что Украина надеется на передачу ракет большей дальности американского производства. Однако NBC News не подтверждает передачу такого вооружения и ссылается на источники, знакомые с дискуссиями в администрации.

В то же время в упомянутом сообщении не приведены официальные заявления от Белого дома или Пентагона об окончательном принятии таких решений. Представители американских ведомств пока не комментировали эту информацию (по состоянию на время публикации материала NBC News), а украинская сторона также не обнародовала детальную информацию о новых объемах или формах поддержки.

Эксперты предупреждают, что предоставление разведывательной информации для ударов по объектам на территории третьей страны имеет как технические, так и политические последствия, включая риски эскалации и юридические вопросы. Какие именно данные и в какой форме могут быть переданы – не уточняется.

Напомним, Украина готова поделиться с Соединенными Штатами Америки технологиями производства и применения беспилотников.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина США ВСУ разведданные
Украинские дроны для США: в Вашингтоне согласовывают условия передачи технологий, - WSJ
03 октября 2025, 10:48
ВСУ ликвидировали за сутки почти тысячу оккупантов и 13 вражеских артсистем
03 октября 2025, 07:06
Россия атаковала Украину 86 БпЛА: зафиксировано 31 попадания
02 октября 2025, 10:04
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
5G в Украине пока не будет: в Минцифры назвали дату полноценного запуска
03 октября 2025, 13:47
Может ли Украина стать "новым Китаем" по производству дронов для НАТО
03 октября 2025, 13:26
Укрпочта продает винтажные револьверы и пистолеты Нагана и ТТ: каждая вещь демилитаризована и с паспортом
03 октября 2025, 13:20
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
03 октября 2025, 13:13
Ветераны из Харьковщины и других регионов могут получить миллион на бизнес
03 октября 2025, 12:55
На Хмельнитчине ночью столкнулись два автомобиля: пострадали четыре человека
03 октября 2025, 12:53
На оккупированных территориях россияне ищут идейных коллаборантов для детских лагерей
03 октября 2025, 12:35
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
03 октября 2025, 12:30
Скандал с Укрзализныцей: российские стаканы в поездах попали на международные рейсы
03 октября 2025, 12:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »