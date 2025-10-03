Впервые при Трампе: США расширят разведывательную поддержку Украины для ударов по энергетической инфраструктуре РФ, - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа планирует предоставить Киеву дополнительные разведывательные данные, чтобы помочь ВСУ наносить удары по нефтегазовым объектам на территории России. Однако официальных подтверждений пока нет

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на три анонимных источника, передает RegioNews.

Отмечается, что администрация лидера США готовит расширение разведывательной поддержки для Украины, которое должно помочь Вооруженным силам Украины точнее и эффективнее поражать нефтегазовую инфраструктуру на территории России. Это, как утверждает издание, стало первым случаем такого расширения с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом.

Издание отмечает, что украинские силы в последние месяцы активизировали удары по трубопроводам, нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам энергетики России, используя все более совершенные беспилотники и ракеты. Аналитики указывают, что эти атаки начинают наносить заметный ущерб энергетическому сектору РФ, а дополнительные данные разведки со стороны США могли бы сделать такие удары еще более эффективными.

Также в материале упоминается, что Украина надеется на передачу ракет большей дальности американского производства. Однако NBC News не подтверждает передачу такого вооружения и ссылается на источники, знакомые с дискуссиями в администрации.

В то же время в упомянутом сообщении не приведены официальные заявления от Белого дома или Пентагона об окончательном принятии таких решений. Представители американских ведомств пока не комментировали эту информацию (по состоянию на время публикации материала NBC News), а украинская сторона также не обнародовала детальную информацию о новых объемах или формах поддержки.

Эксперты предупреждают, что предоставление разведывательной информации для ударов по объектам на территории третьей страны имеет как технические, так и политические последствия, включая риски эскалации и юридические вопросы. Какие именно данные и в какой форме могут быть переданы – не уточняется.

Напомним, Украина готова поделиться с Соединенными Штатами Америки технологиями производства и применения беспилотников.