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31 июля 2025, 03:15

Министр обороны Шмыгаль объяснил, будет ли Украина экспортировать оружие

31 июля 2025, 03:15
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Фото: Минобороны
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Нередко в СМИ появляется информация о том, что Украина может экспортировать оружие. Однако действительно ситуация иначе, рассказал министр обороны

Об этом сообщает Экономическая правда, передает RegioNews.

Глава Минобороны Денис Шмыгаль заявил, что экспорт вооружения недопустим. Оружие украинского производства нельзя экспортировать, пока мы не удовлетворяем потребности Вооруженных сил Украины.

"Экспорт оружия - это политическое решение. Если у наших военных нет достаточно оружия, его нельзя отправлять за границу", - говорит он.

Он также добавил, что правительство работает над привлечением дополнительных инвестиций, чтобы закупить продукцию отечественных предприятий и направить ее на фронт.

Напомним, сейчас Украина активно работает над производством собственного оружия. В частности, президент говорил о сотрудничестве с Данией. По его словам, Дания станет первой страной, с которой Украина приступит к совместному производству вооружения.

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