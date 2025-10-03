Зеленский снова собирает "Слуг народа" на встречу: что будут обсуждать

Иллюстративное фото: УНИАН/Соколовская Инна

Владимир Зеленский второй раз за месяц собирает депутатов фракции "Слуга народа" на встречу. Впервые инициатива исходит не от парламентариев, а от самого Президента

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, точной даты пока нет, ориентировочно встреча может состояться во вторник или четверг, когда депутаты соберутся на заседание Верховной Рады. Сейчас всех просят заранее предоставить свои вопросы главе государства.

"И сам этот факт (а откровенно никогда не было, чтобы прям два раза в месяц и еще и по своей инициативе Зеленский с депутатами встречался) вызвал много разной конспирологии и теорий… от кадровых ротаций до обсуждения стратегических вопросов)", – подчеркнул нардеп.

Детальнее о том, почему Зеленский собирает депутатов и чего ожидать от встречи, смотрите в видео.

Напомним, это уже вторая встреча фракции "Слуга народа" с главой государства в течение месяца.

Предыдущее заседание прошло 16 сентября в Офисе Президента. На мероприятие пришло гораздо меньше людей, чем ожидалось – около 100-130 человек. Часть опоздавших депутатов даже не пустили в зал. Поэтому пришлось пересаживать присутствующих, чтобы зал выглядел менее пустым.

Тогда Зеленский акцентировал внимание на том, что при ухудшении ситуации на фронте потребуется принятие непростых решений. Однако сама встреча у многих участников оставила чувство апатии и недовольства вместо ожидаемых результатов.

Ранее издание Politico писало, что на Западе и среди депутатов фракции "Слуга народа" растет беспокойство из-за концентрации власти в руках президента Владимира Зеленского.