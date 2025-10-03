Украинские дроны для США: в Вашингтоне согласовывают условия передачи технологий, - WSJ
Украина готова поделиться с Соединенными Штатами Америки технологиями производства и применения беспилотников
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передает RegioNews.
По информации издания, соглашение будет предусматривать выплату Украине роялти за использование технологий или другие формы вознаграждения. На этой неделе украинская делегация находится в Вашингтоне, где обсуждает подробности будущего партнерства.
Рассматриваются два ключевых варианта:
- создание украинцами дочерней компании в США, которая сможет производить дроны на американской территории;
- или непосредственная покупка американской стороной украинских беспилотников.
Будущее соглашение уже получило политическую поддержку с обеих сторон – президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Эксперты отмечают, что договоренность станет важной вехой в отношениях Киева и Вашингтона по оборонной сфере. Украина в последние годы значительно нарастила производство беспилотных летательных аппаратов разного класса – от FPV-дронов до ударных систем средней и большой дальности.
Аналитики считают, что интерес США к украинским технологиям связан с реальным боевым опытом их применения против российских войск. Украинские БПЛА зарекомендовали себя как эффективные и недорогие решения в современной войне.
По оценкам военных экспертов, передача технологий и совместное производство откроет Украине новые возможности для финансирования оборонной отрасли, а также укрепит стратегическое партнерство с США.
Напомним, по данным иностранных СМИ, администрация Дональда Трампа планирует свернуть финансирование по так называемому "разделу 333", позволяющему Пентагону оказывать обучение и военную поддержку союзным США государствам. В настоящее время финансирование было выделено до осени 2026 года.