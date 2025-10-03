12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
07:22  03 октября
В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие
03 октября 2025, 10:48

Украинские дроны для США: в Вашингтоне согласовывают условия передачи технологий, - WSJ

03 октября 2025, 10:48
Боец 14-го отдельного полка БпАК. Фото: 14-й отдельный полк БпАК
Украина готова поделиться с Соединенными Штатами Америки технологиями производства и применения беспилотников

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передает RegioNews.

По информации издания, соглашение будет предусматривать выплату Украине роялти за использование технологий или другие формы вознаграждения. На этой неделе украинская делегация находится в Вашингтоне, где обсуждает подробности будущего партнерства.

Рассматриваются два ключевых варианта:

  • создание украинцами дочерней компании в США, которая сможет производить дроны на американской территории;
  • или непосредственная покупка американской стороной украинских беспилотников.

Будущее соглашение уже получило политическую поддержку с обеих сторон – президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Эксперты отмечают, что договоренность станет важной вехой в отношениях Киева и Вашингтона по оборонной сфере. Украина в последние годы значительно нарастила производство беспилотных летательных аппаратов разного класса – от FPV-дронов до ударных систем средней и большой дальности.

Аналитики считают, что интерес США к украинским технологиям связан с реальным боевым опытом их применения против российских войск. Украинские БПЛА зарекомендовали себя как эффективные и недорогие решения в современной войне.

По оценкам военных экспертов, передача технологий и совместное производство откроет Украине новые возможности для финансирования оборонной отрасли, а также укрепит стратегическое партнерство с США.

Напомним, по данным иностранных СМИ, администрация Дональда Трампа планирует свернуть финансирование по так называемому "разделу 333", позволяющему Пентагону оказывать обучение и военную поддержку союзным США государствам. В настоящее время финансирование было выделено до осени 2026 года.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
07 августа 2025
