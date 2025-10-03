Боец 14-го отдельного полка БпАК. Фото: 14-й отдельный полк БпАК

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передает RegioNews.

По информации издания, соглашение будет предусматривать выплату Украине роялти за использование технологий или другие формы вознаграждения. На этой неделе украинская делегация находится в Вашингтоне, где обсуждает подробности будущего партнерства.

Рассматриваются два ключевых варианта:

создание украинцами дочерней компании в США, которая сможет производить дроны на американской территории;

или непосредственная покупка американской стороной украинских беспилотников.

Будущее соглашение уже получило политическую поддержку с обеих сторон – президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Эксперты отмечают, что договоренность станет важной вехой в отношениях Киева и Вашингтона по оборонной сфере. Украина в последние годы значительно нарастила производство беспилотных летательных аппаратов разного класса – от FPV-дронов до ударных систем средней и большой дальности.

Аналитики считают, что интерес США к украинским технологиям связан с реальным боевым опытом их применения против российских войск. Украинские БПЛА зарекомендовали себя как эффективные и недорогие решения в современной войне.

По оценкам военных экспертов, передача технологий и совместное производство откроет Украине новые возможности для финансирования оборонной отрасли, а также укрепит стратегическое партнерство с США.

Напомним, по данным иностранных СМИ, администрация Дональда Трампа планирует свернуть финансирование по так называемому "разделу 333", позволяющему Пентагону оказывать обучение и военную поддержку союзным США государствам. В настоящее время финансирование было выделено до осени 2026 года.