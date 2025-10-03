На окупованих територіях росіяни шукають ідейних колаборантів для дитячих таборів
На окупованих територіях росіяни продовжують "промивати мізки" дітям. Тепер вони вже почали шукати "вожатих" для дитячих таборів
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Як розповіли в Центрі національного спротиву, російські окупаційні адміністрації запустили проєкт із підбору "вожатих" для літніх таборів. На тимчасово окупованих територіях вони формують мережу людей, які наступного сезону мають контролювати й ідеологічно впливати на дітей.
"Вперше Кремль цілеспрямовано шукає таких "вожатих" серед місцевих ідейних колаборантів. Але участь у цьому процесі означає міжнародний злочин і неминучу відповідальність", - кажуть в Центрі національного спротиву.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни запустили кампанію з "перевиховання" вчителів історії. Їх зобов'язують проходити спецкурси та отримувати сертифікати, щоб мати право викладати пропагандистську версію історії.