12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
07:22  03 жовтня
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
03 жовтня 2025, 12:35

На окупованих територіях росіяни шукають ідейних колаборантів для дитячих таборів

03 жовтня 2025, 12:35
На окупованих територіях росіяни продовжують "промивати мізки" дітям. Тепер вони вже почали шукати "вожатих" для дитячих таборів

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Як розповіли в Центрі національного спротиву, російські окупаційні адміністрації запустили проєкт із підбору "вожатих" для літніх таборів. На тимчасово окупованих територіях вони формують мережу людей, які наступного сезону мають контролювати й ідеологічно впливати на дітей.

"Вперше Кремль цілеспрямовано шукає таких "вожатих" серед місцевих ідейних колаборантів. Але участь у цьому процесі означає міжнародний злочин і неминучу відповідальність", - кажуть в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни запустили кампанію з "перевиховання" вчителів історії. Їх зобов'язують проходити спецкурси та отримувати сертифікати, щоб мати право викладати пропагандистську версію історії.

03 жовтня 2025
07 серпня 2025
