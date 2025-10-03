Скриншот: t.me/sprotyv_official

На окупованих територіях росіяни продовжують "промивати мізки" дітям. Тепер вони вже почали шукати "вожатих" для дитячих таборів

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Як розповіли в Центрі національного спротиву, російські окупаційні адміністрації запустили проєкт із підбору "вожатих" для літніх таборів. На тимчасово окупованих територіях вони формують мережу людей, які наступного сезону мають контролювати й ідеологічно впливати на дітей.

"Вперше Кремль цілеспрямовано шукає таких "вожатих" серед місцевих ідейних колаборантів. Але участь у цьому процесі означає міжнародний злочин і неминучу відповідальність", - кажуть в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни запустили кампанію з "перевиховання" вчителів історії. Їх зобов'язують проходити спецкурси та отримувати сертифікати, щоб мати право викладати пропагандистську версію історії.