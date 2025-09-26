Иллюстративное фото

С временно оккупированной Херсонщины спасли еще одну группу детей. Это мальчики и девушки в возрасте от 7 до 17 лет. Все они жили под давлением оккупационных властей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, среди них был 17-летний парень, побывавший на многочасовом допросе из-за проукраинской позиции. Его россияне допрашивали без родителей и законных представителей. Ему угрожали, его запугивали.

15-летний парень и его 13-летняя сестра почти три года избегали русской школы. Однако оккупационные власти поставили родителям ультиматум: либо дети идут учиться по российской программе, либо вся семья должна уезжать.

"Сегодня все дети – уже в безопасности. Они получают психологическую поддержку и могут начать новую жизнь в свободной Украине", – пишет глава ОВА.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем РФ.