00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
UA | RU
UA | RU
26 сентября 2025, 22:50

Постоянный страх мобилизации в армию РФ: Украина спасла еще одну группу подростков из оккупации

26 сентября 2025, 22:50
Читайте також українською мовою
Фото: Андрей Ермак
Читайте також
українською мовою

Украина вернула из оккупации троих ребят в возрасте 18, 19 и 20 лет. Долгое время они жили под давлением оккупационных властей

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

Одного из ребят россияне заставляли идти на работу, связанную с деятельностью оккупационной администрации. Фактически это означало утрату свободы. Остальные двое парней жили в постоянном страхе принудительной мобилизации в русскую армию.

"Сегодня они уже на свободной территории Украины. Здесь они получают поддержку, помощь с документами и доступ ко всем необходимым услугам. Самое главное - у них снова есть шанс учиться, приобретать профессию и строить будущее, которое зависит только от них", - говорит Андрей Ермак.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллионов украинских детей остаются под контролем РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дети оккупация
Боялся, что россияне мобилизуют: Украина спасла из оккупации 19-летнего парня
19 сентября 2025, 21:15
Сознательно делают "второсортными": львовская блогерша раскритиковала родителей за русскоязычное воспитание своих детей
17 сентября 2025, 15:56
Пережили давление и страх: из временно оккупированной части Херсона вернули еще одну группу детей
16 сентября 2025, 13:37
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
В новом сериале о Гарри Поттере "засветится" украинка
27 сентября 2025, 00:50
Украина сократила экспорт яблок: какая ситуация на рынке
27 сентября 2025, 00:30
"Не все женщины с большой грудью": Неугомонная Монро рассказала, почему не совершила трансгендерный переход
26 сентября 2025, 23:50
В Украине изменились ценники на лук: сколько придется платить
26 сентября 2025, 23:30
Россияне атаковали Днепропетровщину: в ОВА показали последствия
26 сентября 2025, 22:30
В Кривом Роге убили президента местной федерации самбо
26 сентября 2025, 22:00
Удар по Харькову: в результате атаки дронов пострадали
26 сентября 2025, 21:35
15 тысяч долларов за снятие с учета: в Киевской области разоблачили руководителя КП, обещавшего повлиять на ВЛК
26 сентября 2025, 20:30
На Харьковщине предпринимателей снабжают инструментами для развития бизнеса
26 сентября 2025, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »