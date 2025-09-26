Фото: Андрей Ермак

Украина вернула из оккупации троих ребят в возрасте 18, 19 и 20 лет. Долгое время они жили под давлением оккупационных властей

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

Одного из ребят россияне заставляли идти на работу, связанную с деятельностью оккупационной администрации. Фактически это означало утрату свободы. Остальные двое парней жили в постоянном страхе принудительной мобилизации в русскую армию.

"Сегодня они уже на свободной территории Украины. Здесь они получают поддержку, помощь с документами и доступ ко всем необходимым услугам. Самое главное - у них снова есть шанс учиться, приобретать профессию и строить будущее, которое зависит только от них", - говорит Андрей Ермак.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллионов украинских детей остаются под контролем РФ.