07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
07:22  03 октября
В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие
08:12  03 октября
Исполнительница "Паровой машины" Ярина Квасний присоединилась к Силам обороны
03 октября 2025, 09:50

В Укрэнерго не подготовились к обстрелам: нардеп заявил о манипуляциях со строительством защитных саркофагов

03 октября 2025, 09:50
Читайте також українською мовою
Фото: Укрэнерго

українською мовою

Народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко обвинил отдельных должностных лиц в манипуляциях при подготовке объектов критической инфраструктуры к возможным обстрелам. По его словам, ни один саркофаг третьего уровня защиты так и не был завершен.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев 24", передает RegioNews.

"Они просто манипулировали, понимаете, над ними надо было со стороны военных, в первую очередь жесткий контроль. Я понимаю, что он не был осуществлен, верили на слово. И вот в результате имеем такие последствия", - заявил Кучеренко.

Политик подчеркнул, что халатность в вопросах защиты энергетических объектов привела к уязвимости украинской энергосистемы перед атаками врага.

Нардеп назвал такое поведение настоящим провалом в связи с прогнозами экспертов об интенсивным обстрелам украинской энергетики российскими оккупантами этой зимой.

Напомним, ранее в Укрэнерго заявили, что первая очередь защиты оборудования уже завершена. Уже в первом квартале 2026 года Укрэнерго планирует завершить строительство уже второй очереди.

Также мы сообщали, что в прошлом году Укрэнерго получило 86 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка. Планировалось, что деньги будут направлены на строительство антидроновой защиты на ключевых подстанциях системы передачи электроэнергии.

Укрэнерго энергетика обстрелы свет
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
07 августа 2025
