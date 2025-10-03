Фото: Укрэнерго

Народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко обвинил отдельных должностных лиц в манипуляциях при подготовке объектов критической инфраструктуры к возможным обстрелам. По его словам, ни один саркофаг третьего уровня защиты так и не был завершен.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев 24", передает RegioNews.

"Они просто манипулировали, понимаете, над ними надо было со стороны военных, в первую очередь жесткий контроль. Я понимаю, что он не был осуществлен, верили на слово. И вот в результате имеем такие последствия", - заявил Кучеренко.

Политик подчеркнул, что халатность в вопросах защиты энергетических объектов привела к уязвимости украинской энергосистемы перед атаками врага.

Нардеп назвал такое поведение настоящим провалом в связи с прогнозами экспертов об интенсивным обстрелам украинской энергетики российскими оккупантами этой зимой.

Напомним, ранее в Укрэнерго заявили, что первая очередь защиты оборудования уже завершена. Уже в первом квартале 2026 года Укрэнерго планирует завершить строительство уже второй очереди.

Также мы сообщали, что в прошлом году Укрэнерго получило 86 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка. Планировалось, что деньги будут направлены на строительство антидроновой защиты на ключевых подстанциях системы передачи электроэнергии.