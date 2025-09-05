Фото: Укрэнерго

Первая очередь защиты оборудования уже завершена. Уже в первом квартале 2026 года Укрэнерго планирует завершить строительство уже второй очереди

Об этом сообщает "Экономическая правда", передает RegioNews.

По словам члена наблюдательного совета Юрия Бойко, есть очереди защитных сооружений. Ведь такие работы требуют обесточивания оборудования. Поэтому невозможно одновременно проводить работу на всей территории подстанции.

"Первую очередь мы уже завершили. Сейчас активно происходит строительство второй очереди. По плану, более 80% 2 очереди до конца года должно быть завершено. А полное завершение придется на 1 квартал 2026 года", - говорит Бойко.

По его словам, в целях сохранения оборудования подстанций разработан план строительства защиты для его ключевых элементов.

Напомним, в прошлом году "Укрэнерго" получило 86 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка. Сообщалось, что деньги будут направлены на строительство антидроновой защиты на ключевых подстанциях системы передачи электроэнергии.