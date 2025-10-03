Фото: Укренерго

Народний депутат України від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко звинуватив окремих посадових осіб у маніпуляціях під час підготовки об’єктів критичної інфраструктури до можливих обстрілів. За його словами, жоден саркофаг третього рівня захисту так і не був завершений

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Київ 24", передає RegioNews.

"Вони просто маніпулювали, розумієте, над ними треба було з боку військових, в першу чергу, жорсткий контроль. Я розумію, що його не було здійснено, вірили на слово. І от в результаті маємо такі наслідки”, — заявив Кучеренко.

Політик підкреслив, що недбалість у питаннях захисту енергетичних об’єктів призвела до вразливості української енергосистеми перед атаками ворога.

Нардеп назва таку поведінку справжнім провалом у зв'язку із прогнозами експертів про інтенсивні обстріли української енергетики російськими окупантами цієї зими.

Нагадаємо, раніше в Укренерго заявили, що перша черга захисту обладнання вже завершена. Вже в першому кварталі 2026 року Укренерго планує завершити будівництво вже другої черги.

Також ми повідомляли, що минулого року Укренерго отримало 86 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Планувалося, що гроші спрямують на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.