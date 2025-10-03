07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
07:22  03 жовтня
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
08:12  03 жовтня
Виконавиця "Парової машини" Ярина Квасній долучилася до Сил оборони
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 09:50

В Укренерго не підготувались до обстрілів: нардеп заявив про маніпуляції з будівництвом захисних саркофагів

03 жовтня 2025, 09:50
Читайте также на русском языке
Фото: Укренерго
Читайте также
на русском языке

Народний депутат України від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко звинуватив окремих посадових осіб у маніпуляціях під час підготовки об’єктів критичної інфраструктури до можливих обстрілів. За його словами, жоден саркофаг третього рівня захисту так і не був завершений

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Київ 24", передає RegioNews.

"Вони просто маніпулювали, розумієте, над ними треба було з боку військових, в першу чергу, жорсткий контроль. Я розумію, що його не було здійснено, вірили на слово. І от в результаті маємо такі наслідки”, — заявив Кучеренко.

Політик підкреслив, що недбалість у питаннях захисту енергетичних об’єктів призвела до вразливості української енергосистеми перед атаками ворога.

Нардеп назва таку поведінку справжнім провалом у зв'язку із прогнозами експертів про інтенсивні обстріли української енергетики російськими окупантами цієї зими.

Нагадаємо, раніше в Укренерго заявили, що перша черга захисту обладнання вже завершена. Вже в першому кварталі 2026 року Укренерго планує завершити будівництво вже другої черги.

Також ми повідомляли, що минулого року Укренерго отримало 86 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Планувалося, що гроші спрямують на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрэнерго енергетика обстріли світло
Росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами: пошкоджені енергообʼєкти
03 жовтня 2025, 09:22
Чернігів без гарячої води через російський обстріл: котельні перезапускають
02 жовтня 2025, 11:15
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, автівки та газогін
02 жовтня 2025, 10:19
Всі новини »
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
"Заробили" понад 24 мільйони: в Одесі викрили транснаціональну шахрайську мережу
03 жовтня 2025, 11:55
На Київщині викрили мережу з нелегального продажу електронних сигарет та рідин для вейпів
03 жовтня 2025, 11:49
Збитки Києва на майже 73 млн грн: повідомлено про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств
03 жовтня 2025, 11:39
Допомагав росіянам на Сумщині: засудили агента РФ
03 жовтня 2025, 11:30
Вміст багажу шокував митників: в аеропорту Кракова затримали українця
03 жовтня 2025, 11:22
На Полтавщині внаслідок удару РФ зупинено видобуток газу: деталі від ДТЕК
03 жовтня 2025, 11:11
На Прикарпатті пʼяний лісничий на Toyota врізався у Volkswagen: одна людина загинула
03 жовтня 2025, 11:09
Українські дрони для США: у Вашингтоні узгоджують умови передачі технологій, - WSJ
03 жовтня 2025, 10:48
СБУ затримала у Миколаєві ворожу агентурну пару, яка "полювала" на інформацію про оборонні розробки
03 жовтня 2025, 10:45
Понад 13 тисяч свиней загинули внаслідок атаки дронами на Харківщині: що відомо
03 жовтня 2025, 10:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »