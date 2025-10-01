16:37  01 октября
Кабмин четко определил сроки перевода военных: 72 часа на исполнение решения

01 октября 2025, 20:21
фото: Телеграмм/Алексей Гончаренко
Новые правила позволяют военным инициировать перевод, а командиры имеют четкие сроки для выполнения кадровых решений

Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Кабинет Министров принял постановление, устанавливающее четкий порядок перевода военных по их инициативе. Документ определяет сроки и процедуры выполнения кадровых решений и предусматривает механизм разрешения спорных ситуаций.

Согласно новым правилам командиры воинских частей обязаны выполнить приказ о переводе в течение 72 часов после его получения. Если возникают возражения, командир должен предоставить обоснованный ответ Кадровому центру ВСУ в течение 48 часов.

Командиры получили новые сроки для перевода личного состава

Кадровый центр может отменить приказ о переводе, если во время проверки выявляются нарушения требований или военный совершил уголовное правонарушение. Также командир имеет право подать ходатайство об отмене перевода, но только при наличии аргументированных оснований.

Для оперативного решения спорных вопросов будет создана специальная группа, в которую войдут представители Минобороны, Кадрового центра, органов правопорядка, департамента кадровой политики и командований видов ВСУ. Это позволит обеспечить четкий контроль соблюдения новых правил и своевременное реагирование на проблемные ситуации.

Напомним, в Одессе завершился суд над инспектором херсонской колонии, которого признали виновным в государственной измене. Мужчина получил 15 лет заключения и конфискации имущества.

