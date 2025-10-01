16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
UA | RU
UA | RU
01 октября 2025, 16:37

Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ

01 октября 2025, 16:37
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ведущий ICTV Вадим Карпяк добровольно мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Он планирует присоединиться к 8 корпусу Десантно-штурмовых войск

О своем решении он сообщил в прямом эфире телемарафона "Единые новости", передает RegioNews.

По словам Карпьяка, это сознательный шаг, ведь он хочет не передавать эту войну по наследству своим детям.

"Моя ответственность сейчас – быть в Силах обороны, а ответственность любимой – заботиться о детях", – отметил ведущий.

Он добавил, что сначала завершит гражданские дела и рабочие проекты, после чего планирует присоединиться к 8 корпусу ДШУ, с которым он сотрудничал во время работы на ICTV.

Справка: Вадим Карпьяк родился 27 января 1977 года в Коломые, окончил НаУКМА по специальности "Политология".

Работал в разных украинских СМИ и получил орден "За заслуги" III степени в июне 2022 года за вклад в журналистику и мужество во время войны.

Ведущий женат на Татьяне Пушновой, воспитывает двоих детей, а также имеет сына от первого брака.

Напомним, недавно руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали в Вооруженные Силы Украины. По словам журналиста, Винницкий территориальный центр комплектования сделал ему предложение, от которого сложно отказаться.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война армия ВСУ мобилизация журналист телеведущий доброволец
Зеленский присвоил Андрею Парубию звание Героя Украины посмертно
01 октября 2025, 14:29
Директор ЦПК Дарья Каленюк: власть лепит из моего мужа уклониста
01 октября 2025, 11:27
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
В Украине стартовал эпидсезон ОРВИ: как обезопасить себя и близких
01 октября 2025, 17:46
Глава ОП Ермак пытался договориться о "пакте о ненападении" с Залужным - СМИ
01 октября 2025, 17:40
РФ ударила по подстанции в Славутиче: город и часть Черниговщины обесточены
01 октября 2025, 17:34
Бронирование и "путешествие за границу" на продажу: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
01 октября 2025, 17:10
В НАБУ рассказали, находится ли в Украине бывший вице-премьер Чернышев
01 октября 2025, 17:06
В Харькове открыли Аллею памяти погибших выпускников Холодногорского района
01 октября 2025, 16:36
Атака на центр Днепра: поврежденное здание, сотни выбитых окон и изуродованные авто
01 октября 2025, 16:25
В Одессе коммунальщики ликвидируют последствия непогоды: повалено 70 деревьев
01 октября 2025, 16:04
Старый или новый бизнес: кто станет двигателем украинской экономики
01 октября 2025, 15:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »