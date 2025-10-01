Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ

Фото: из открытых источников

Ведущий ICTV Вадим Карпяк добровольно мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Он планирует присоединиться к 8 корпусу Десантно-штурмовых войск

О своем решении он сообщил в прямом эфире телемарафона "Единые новости", передает RegioNews.

По словам Карпьяка, это сознательный шаг, ведь он хочет не передавать эту войну по наследству своим детям.

"Моя ответственность сейчас – быть в Силах обороны, а ответственность любимой – заботиться о детях", – отметил ведущий.

Он добавил, что сначала завершит гражданские дела и рабочие проекты, после чего планирует присоединиться к 8 корпусу ДШУ, с которым он сотрудничал во время работы на ICTV.

Справка: Вадим Карпьяк родился 27 января 1977 года в Коломые, окончил НаУКМА по специальности "Политология".

Работал в разных украинских СМИ и получил орден "За заслуги" III степени в июне 2022 года за вклад в журналистику и мужество во время войны.

Ведущий женат на Татьяне Пушновой, воспитывает двоих детей, а также имеет сына от первого брака.

Напомним, недавно руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали в Вооруженные Силы Украины. По словам журналиста, Винницкий территориальный центр комплектования сделал ему предложение, от которого сложно отказаться.