01 жовтня 2025, 20:21

Кабмін чітко визначив строки переведення військових: 72 години на виконання рішення

01 жовтня 2025, 20:21
фото: Телеграм/Олексій Гончаренко
Нові правила дозволяють військовим ініціювати переведення, а командири мають чіткі строки для виконання кадрових рішень

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка встановлює чіткий порядок переведення військових за їх ініціативою. Документ визначає строки та процедури виконання кадрових рішень і передбачає механізм вирішення спірних ситуацій.

Згідно з новими правилами, командири військових частин зобов’язані виконати наказ про переведення протягом 72 годин після його отримання. Якщо виникають заперечення, командир має надати обґрунтовану відповідь Кадровому центру ЗСУ протягом 48 годин.

Командири отримали нові строки для переведення особового складу

Кадровий центр може скасувати наказ про переведення, якщо під час перевірки виявляються порушення вимог або якщо військовий скоїв кримінальне правопорушення. Також командир має право подати клопотання про скасування переведення, проте лише за наявності аргументованих підстав.

Для оперативного вирішення спірних питань буде створена спеціальна група, до складу якої увійдуть представники Міноборони, Кадрового центру, органів правопорядку, департаменту кадрової політики та командувань видів ЗСУ. Це дозволить забезпечити чіткий контроль за дотриманням нових правил і своєчасне реагування на проблемні ситуації.

Нагадаємо, в Одесі завершився суд над інспектором херсонської колонії, якого визнали винним у державній зраді. Чоловік отримав 15 років ув’язнення та конфіскацію майна.

