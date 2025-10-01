23:50  30 сентября
На фронте погиб популярный украинский актер
30 сентября
Во Львовской области таможенники задержали Mercedes с вещами Chanel и Hermes на 800 тыс. грн
30 сентября
Маскировались под интернет-магазинов: в Киеве разоблачили сall-центр аферистов
01 октября 2025, 08:24

На Днепропетровщине военные подделали справки о больных родственниках для увольнения со службы

01 октября 2025, 08:24
Фото: ГБР
Правоохранители завершили расследование в отношении двух военнослужащих, подделавших справки о якобы тяжелой болезни родственников, чтобы уволиться со службы. Обвинительные акты направлены в суд

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

Один из фигурантов после мобилизации служил фельдшером. Он заявил командованию, что его жена тяжело больна и нуждается в постоянном уходе. Для подтверждения предоставил справку МСЭК о второй группе инвалидности. После оформления документов его уволили в запас, и он получил около 120 тыс. грн денежного обеспечение. Как выяснилось, справка была поддельной.

Другой военный – водитель-санитар той же части – подал рапорт о необходимости ухода за якобы тяжелобольной матерью. К документам он приобщил поддельный медицинский акт о второй группе инвалидности. При увольнении со службы ему выплатили около 100 тыс. грн.

Впоследствии оба военных были разоблачены и вернули незаконно полученные деньги.

Фигуранты обвиняются в мошенничестве и уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 190 и ч. 4 ст. 409 УКУ). Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на Прикарпатье будут судить командира и его солдата, который в течение трех лет не появлялся на службе, но продолжал получать денежное обеспечение.

