Правоохранители завершили расследование в отношении двух военнослужащих, подделавших справки о якобы тяжелой болезни родственников, чтобы уволиться со службы. Обвинительные акты направлены в суд

Один из фигурантов после мобилизации служил фельдшером. Он заявил командованию, что его жена тяжело больна и нуждается в постоянном уходе. Для подтверждения предоставил справку МСЭК о второй группе инвалидности. После оформления документов его уволили в запас, и он получил около 120 тыс. грн денежного обеспечение. Как выяснилось, справка была поддельной.

Другой военный – водитель-санитар той же части – подал рапорт о необходимости ухода за якобы тяжелобольной матерью. К документам он приобщил поддельный медицинский акт о второй группе инвалидности. При увольнении со службы ему выплатили около 100 тыс. грн.

Впоследствии оба военных были разоблачены и вернули незаконно полученные деньги.

Фигуранты обвиняются в мошенничестве и уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 190 и ч. 4 ст. 409 УКУ). Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

