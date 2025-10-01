16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
01 октября 2025, 19:20

Россияне вручали повестки: Украина спасла двух молодых парней из оккупации

01 октября 2025, 19:20
Фото из открытых источников
В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось спасти еще двоих молодых людей. Они долгое время были на временно оккупированной территории

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

Один из ребят получил повестку еще в 17 лет. С тех пор он жил в постоянном страхе принудительной мобилизации в русскую армию. Когда он стал совершеннолетним, решил бежать, чтобы его не заставили воевать против Украины.

Второй парень тоже получил повестку. Кроме того, во время обыска россияне забрали его паспорт, что усложнило выезд.

"Только благодаря помощи волонтеров парню удалось выбраться из оккупации. Сегодня оба уже на подконтрольной территории Украины. Они получают поддержку, восстанавливают документы и делают первые шаги к новой жизни в свободной Украине", - пишет Андрей Ермак.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем РФ.

