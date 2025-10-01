Фото з відкритих джерел

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще двох молодих людей. Вони тривалий час були на тимчасово окупованій території

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Один із хлопців отримав повістку ще в 17 років. З тих пір він жив у постійному страху примусової мобілізації до російської армії. Коли він став повнолітнім, то вирішив тікати, щоб його не змусили воювати проти України.

Другий хлопець теж отримав повістку. Крім того, під час обшуку росіяни забрали його український паспорт, що ускладнило виїзд.

"Лише завдяки допомозі волонтерів хлопцю вдалося вибратися з окупації. Сьогодні обидва вже на підконтрольній території України. Вони отримують підтримку, відновлюють документи та роблять перші кроки до нового життя у вільній Україні", - пише Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.