Фото из открытых источников

Через неделю в Украине овощи в основном дорожали. В частности, свекла и морковь

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Морковь подорожала до 8-15 гривен за килограмм. При этом килограмм свеклы сейчас в среднем стоит 8-11 гривен. Это связывается с сокращением предложения.

Лук подешевел до 7-12 гривен за килограмм. Диапазон цен на белокочанную капусту сократился до 9-17 гривен за килограмм. При этом огурцы дешевеют. Теперь килограмм в среднем стоит 25-75 гривен за килограмм. Помидоры стали дешевле: 8-40 гривен за килограмм.

Что касается картофеля, то в среднем килограмм в супермаркетах продается за 45-55 гривен. Перец Белозерки "расширил диапазон цен" до 20-45 гривен за килограмм. Пекинская капуста подешевела до 20-35 гривен за килограмм.

Напомним, в Украине потребительская цена яиц выросла на 2,3%. Таким образом, за десяток яиц средняя стоимость в августе составила 55,78 грн.