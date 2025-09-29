16:20  29 сентября
На Прикарпатье отец-воспитатель пытал детей
15:30  29 сентября
На Закарпатье разоблачили пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу
14:52  29 сентября
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
29 сентября 2025, 23:55

В Украине изменились ценники на овощи: что подорожало, а что подешевело

29 сентября 2025, 23:55
Фото из открытых источников
Через неделю в Украине овощи в основном дорожали. В частности, свекла и морковь

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Морковь подорожала до 8-15 гривен за килограмм. При этом килограмм свеклы сейчас в среднем стоит 8-11 гривен. Это связывается с сокращением предложения.

Лук подешевел до 7-12 гривен за килограмм. Диапазон цен на белокочанную капусту сократился до 9-17 гривен за килограмм. При этом огурцы дешевеют. Теперь килограмм в среднем стоит 25-75 гривен за килограмм. Помидоры стали дешевле: 8-40 гривен за килограмм.

Что касается картофеля, то в среднем килограмм в супермаркетах продается за 45-55 гривен. Перец Белозерки "расширил диапазон цен" до 20-45 гривен за килограмм. Пекинская капуста подешевела до 20-35 гривен за килограмм.

Напомним, в Украине потребительская цена яиц выросла на 2,3%. Таким образом, за десяток яиц средняя стоимость в августе составила 55,78 грн.

цены овощи
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Певица Светлана Тарабарова призналась, хочет ли еще детей
30 сентября 2025, 00:55
Заработала 58 млн грн и "забыла" о налогах: блогеру Софии Стужук объявили подозрение
29 сентября 2025, 23:05
На Волыни таможенники изъяли центнер российской икры и крабового мяса
29 сентября 2025, 22:40
Шпионил по ВСУ вблизи района Курской операции: в Украине получил приговор агент РФ
29 сентября 2025, 21:55
Смертельное ДТП в Прикарпатье: погиб подросток
29 сентября 2025, 21:35
В Закарпатье 70-летний пенсионер напал на соседа с ножом во время распития алкоголя
29 сентября 2025, 21:26
В Черкасской области умер 7-летний мальчик: врачу грозит заключение
29 сентября 2025, 21:15
Военные ВСУ участвуют в учениях в Дании по противодействию дронам – Генштаб
29 сентября 2025, 21:12
В Херсонской области судили женщину, которая принимала участие в "референдуме" окупантов
29 сентября 2025, 20:35
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
