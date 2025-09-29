Фото з відкритих джерел

За тиждень в Україні овочі здебільшого дорожчали. Зокрема, буряки та морква

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Морква подорожчала до 8-15 гривень за кілограм. При цьому кілограм буряка тепер в середньому коштує 8-11 гривень. Це пов'язують зі скороченням пропозиції.

Цибуля подешевшала до 7-12 гривень за кілограм. Діапазон цін на білокачанну капусту скоротився до 9-17 гривень за кілограм. При цьому огірки дешевшають. Тепер кілограм у середньому коштує 25-75 гривень за кілограм. Помідори стали дешевше: 8-40 гривень за кілограм.

Що стосується картоплі, то в середньому кілограм у супермаркетах продають за 45-55 гривень. Перець Білозерка "розширив діапазон цін" до 20-45 гривень за кілограм. Пекінська капуста подешевшала до 20-35 гривень за кілограм.

Нагадаємо, в Україні споживча ціна яєць зросла на 2,3%. Таким чином, за десяток яєць середня вартість у серпні становила 55,78 гривні.