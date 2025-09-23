Фото: иллюстративное

Об этом идет речь в данных Минфина, передает RegioNews.

Так, пачка Nescafe Gold весом 210 грамм по состоянию на 23 сентября стоит в среднем 588,60 грн. Для сравнения, в августе его средняя цена составила 549,56 грн. Это означает, что за месяц стоимость повысилась почти на 40 гривен, приближаясь к отметке 600 грн за пачку.

Рост стоимости кофе ощутимо превышает удорожание большинства базовых продуктов, обычно повышающихся всего на несколько гривен ежемесячно. Такие изменения сразу отражаются на расходах украинских потребителей, для которых кофе остается популярным напитком ежедневного потребления.

Эксперты объясняют удорожание международными факторами. По данным Bloomberg, фьючерсы на кофе колебались вблизи исторических максимумов из-за опасений нехватки продукции. Основная причина – неблагоприятные погодные условия и возможное повышение тарифов в Бразилии – ведущего производителя кофе в мире.

Из-за мировых тенденций цены на кофе в Украине также реагируют на глобальный рынок. Когда международная стоимость напитка приближается к рекордным уровням, украинские сети повышают цены, чтобы отразить изменения в расходах на поставку и закупку продукта.

