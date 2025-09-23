11:45  23 сентября
В Киеве водитель скрылся после смертельного ДТП: его будут судить
11:51  23 сентября
На Львовщине – две смерти от лептоспироза только за сентябрь
12:58  23 сентября
500 долларов за фиктивный диагноз: полиция задержала кардиолога в Тернополе
23 сентября 2025, 17:36

Кофе в Украине подорожает: на сколько увеличатся суммы в чеке

23 сентября 2025, 17:36
Цены на кофе в Украине продолжают расти

Об этом идет речь в данных Минфина, передает RegioNews.

Так, пачка Nescafe Gold весом 210 грамм по состоянию на 23 сентября стоит в среднем 588,60 грн. Для сравнения, в августе его средняя цена составила 549,56 грн. Это означает, что за месяц стоимость повысилась почти на 40 гривен, приближаясь к отметке 600 грн за пачку.

Рост стоимости кофе ощутимо превышает удорожание большинства базовых продуктов, обычно повышающихся всего на несколько гривен ежемесячно. Такие изменения сразу отражаются на расходах украинских потребителей, для которых кофе остается популярным напитком ежедневного потребления.

Эксперты объясняют удорожание международными факторами. По данным Bloomberg, фьючерсы на кофе колебались вблизи исторических максимумов из-за опасений нехватки продукции. Основная причина – неблагоприятные погодные условия и возможное повышение тарифов в Бразилии – ведущего производителя кофе в мире.

Из-за мировых тенденций цены на кофе в Украине также реагируют на глобальный рынок. Когда международная стоимость напитка приближается к рекордным уровням, украинские сети повышают цены, чтобы отразить изменения в расходах на поставку и закупку продукта.

19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
