В Украине подорожали огурцы: эксперты объяснили, почему так произошло
На украинском рынке снова дорожают огурцы. Аналитики объяснили, что к этому привело
Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.
В Украине огурцы большой группой уже поступают в продажу по 30 – 50 гривен за килограмм. Если сравнивать с прошлой неделей, это на 15% дороже. Эксперты объясняют это тем, что предложения все меньше, но спрос сохраняется на высоком рынке.
При этом, если сравнивать с прошлым годом, цена огурцов дешевле на 24%.
Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).
