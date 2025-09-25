Иллюстративное фото

На украинском рынке снова дорожают огурцы. Аналитики объяснили, что к этому привело

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

В Украине огурцы большой группой уже поступают в продажу по 30 – 50 гривен за килограмм. Если сравнивать с прошлой неделей, это на 15% дороже. Эксперты объясняют это тем, что предложения все меньше, но спрос сохраняется на высоком рынке.

При этом, если сравнивать с прошлым годом, цена огурцов дешевле на 24%.

