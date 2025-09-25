Иллюстративное фото

В Украине подорожали в этом году все ягоды, кроме голубики. При этом рынок вернулся к уровню прошлого года

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Директор ООО "Органический Сад" (Львовская область) Богдан Боднар отметил, что в этом году все виды ягод достаточно подорожали. Однако голубика стала исключением. При этом трейдеры нормально покупают продукцию.

"Наши собственные объемы пока не интересны европейскому трейдеру. Надо набрать хотя бы партию объемом 14-16 тонн в пределах нескольких дней, что в настоящее время мы не можем выполнить", - говорит эксперт.

Напомним, в начале сентября в Украине начало дешеветь сливочное масло. По словам экспертов, падение спроса обусловлено сокращением экспортной активности и понижением интереса со стороны европейских трейдеров.