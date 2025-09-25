12:51  25 сентября
Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
08:59  25 сентября
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
07:54  25 сентября
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
25 сентября 2025, 23:50

В Украине выросли цены на ягоды, кроме голубики: почему так произошло

25 сентября 2025, 23:50
Иллюстративное фото
В Украине подорожали в этом году все ягоды, кроме голубики. При этом рынок вернулся к уровню прошлого года

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Директор ООО "Органический Сад" (Львовская область) Богдан Боднар отметил, что в этом году все виды ягод достаточно подорожали. Однако голубика стала исключением. При этом трейдеры нормально покупают продукцию.

"Наши собственные объемы пока не интересны европейскому трейдеру. Надо набрать хотя бы партию объемом 14-16 тонн в пределах нескольких дней, что в настоящее время мы не можем выполнить", - говорит эксперт.

Напомним, в начале сентября в Украине начало дешеветь сливочное масло. По словам экспертов, падение спроса обусловлено сокращением экспортной активности и понижением интереса со стороны европейских трейдеров.

24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
