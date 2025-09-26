Фото из открытых источников

В Украине поменялась потребительская цена яиц. Если сравнивать с прошлым годом, разница существенная

Об этом сообщает "Агро-бизнес", передает RegioNews.

В августе потребительская стоимость яиц выросла на 2,3%. Таким образом, за десяток яиц средняя стоимость составила 55,78 грн. Для сравнения, в июле это было 54,5 гривны.

Если сравнить с прошлым годом, то речь идет о подорожании на 77,4%. Тогда средняя стоимость за десяток составила 31,44%.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).