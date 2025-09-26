В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
В Украине поменялась потребительская цена яиц. Если сравнивать с прошлым годом, разница существенная
Об этом сообщает "Агро-бизнес", передает RegioNews.
В августе потребительская стоимость яиц выросла на 2,3%. Таким образом, за десяток яиц средняя стоимость составила 55,78 грн. Для сравнения, в июле это было 54,5 гривны.
Если сравнить с прошлым годом, то речь идет о подорожании на 77,4%. Тогда средняя стоимость за десяток составила 31,44%.
Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).
В Украине подорожали огурцы: эксперты объяснили, почему так произошлоВсе новости »
25 сентября 2025, 23:20В Украине рухнули цены на кукурузу: что происходит
24 сентября 2025, 22:55В Украине изменились цены на картофель: эксперты объяснили, почему это происходит
24 сентября 2025, 22:35
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
Писательница Ирэна Карпа рассказала, как чуть не развелась
26 сентября 2025, 02:50Известный украинский актер мобилизовался в ВСУ
26 сентября 2025, 01:50В Украине выросли цены на ягоды, кроме голубики: почему так произошло
25 сентября 2025, 23:50В Украине подорожали огурцы: эксперты объяснили, почему так произошло
25 сентября 2025, 23:20Цены на картофель в Украине: сколько стоит килограмм в популярных супермаркетах
25 сентября 2025, 22:20Корректирующий удар по гостинице в Запорожье хочет на обмен: что известно
25 сентября 2025, 21:20В Житомирской области мужчина стрелял в родственников жены
25 сентября 2025, 20:20Инвалидность за 3 тысячи: в Одесской области разоблачили врачей
25 сентября 2025, 19:55В Киевской области водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
25 сентября 2025, 19:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все блоги »