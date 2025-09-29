Фото: Верховная Рада Украины

Об этом идет речь в проекте постановления Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Верховная Рада зарегистрировала проект постановления, в котором предлагается выдвинуть президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Документ был внесен 29 сентября 2025 года и передан на рассмотрение руководству парламента. Инициаторами выступили несколько народных депутатов IX созыва.

Согласно тексту постановления, ВРУ планирует обратиться в Нобелевский комитет с предложением рассмотреть кандидатуру Дональда Трампа. Документ относится к рубрике "Другие (заявления, обращения ВРУ)" и предусматривает официальное обращение парламента без внесения изменений в законодательство.

Инициаторы подчеркивают, что целью обращения является оценка вклада Трампа в международные процессы и мирное урегулирование конфликтов, хотя подробные основания для выдвижения в тексте постановления не раскрываются. Проект находится на стадии рассмотрения руководством парламента, дальнейшее голосование еще не состоялось.

Если проект будет поддержан, это станет официальным обращением украинского парламента в Нобелевский комитет. Документ доступен в карточке законопроекта на сайте ВРУ по номеру 14088.

