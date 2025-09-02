19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 00:30

Настя Каменских после скандала отреагировала на прекращение контракта с известным брендом

02 сентября 2025, 00:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Недавно "Золотой век" прекратил сотрудничество с Настей Каменских. Она была лицом бренда с 2021 года.

Такое заявление появилось на официальном портале певицы, передает RegioNews.

В команде артистки заявили, что она поддержала решение бренда и поблагодарила за совместную работу. Также отмечается, что это сотрудничество было искренним, но каждый этап когда-то подходит к концу.

"В настоящее время NK работает над новым испаноязычным альбомом в США, продолжая создавать успешные глобальные кейсы — такие как ELEFANTE и Peligroso , которые попали в чарт Billboard и привели ее на красные дорожки ведущих музыкальных премий мира: Latin Grammy, Latin AMAs, LOS40, Premios Lo Nuestro и других", - добавили в команде певицы.

Напомним, что сейчас Настя Каменских находится в США на гастролях. Там во время выступления она снова начала петь песни на русском языке и даже говорить на русском во время концерта.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами", - говорила Каменских.

После этого бренд "Золотой век" заявил о прекращении сотрудничества с певицей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес певица
Юрий Никитин рассказал, где живет и учится его дочь от Ольги Горбачевой
29 августа 2025, 13:59
"Буквально за руку меня ведет": Маша Ефросинина рассказала, как ее сын реагирует на тревоги
29 августа 2025, 03:55
Победительницу Холостяка-13 вызвали в суд в Германию: что произошло
29 августа 2025, 03:30
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Цены на "борщовый набор" изменились: сколько придется тратить украинцам
02 сентября 2025, 02:50
"Это очень сложное кино": известная актриса рассказала о фильме, который Украина отправила на Оскар
02 сентября 2025, 02:30
В Венгрии появилась украинская школа
02 сентября 2025, 01:50
Актриса Даша Трегубова объяснила, почему не общается с родным отцом
02 сентября 2025, 01:30
Певица Елена Тополя призналась, хотела бы она, чтобы ее муж стал политиком
02 сентября 2025, 00:50
"Ты по-любому кого-то отравишь": Евгений Клопотенко высказался по поводу скандала в ресторане Миши Кацурина
01 сентября 2025, 23:50
Харьковчане смогут увидеть Марс: в городе откроют современный телескоп
01 сентября 2025, 23:30
В Днепре разоблачили масштабную сеть наркоторговцев
01 сентября 2025, 22:55
В Запорожье появилась новая подземная школа
01 сентября 2025, 22:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »