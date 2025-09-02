Фото из открытых источников

Недавно "Золотой век" прекратил сотрудничество с Настей Каменских. Она была лицом бренда с 2021 года.

Такое заявление появилось на официальном портале певицы, передает RegioNews.

В команде артистки заявили, что она поддержала решение бренда и поблагодарила за совместную работу. Также отмечается, что это сотрудничество было искренним, но каждый этап когда-то подходит к концу.

"В настоящее время NK работает над новым испаноязычным альбомом в США, продолжая создавать успешные глобальные кейсы — такие как ELEFANTE и Peligroso , которые попали в чарт Billboard и привели ее на красные дорожки ведущих музыкальных премий мира: Latin Grammy, Latin AMAs, LOS40, Premios Lo Nuestro и других", - добавили в команде певицы.

Напомним, что сейчас Настя Каменских находится в США на гастролях. Там во время выступления она снова начала петь песни на русском языке и даже говорить на русском во время концерта.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами", - говорила Каменских.

После этого бренд "Золотой век" заявил о прекращении сотрудничества с певицей.