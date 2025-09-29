Фото: Верховна Рада України

Про це йдеться в проєкті постанови Верховної Ради України, передає RegioNews.

Верховна Рада України зареєструвала проєкт постанови, у якому пропонується висунути президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Документ був внесений 29 вересня 2025 року і переданий на розгляд керівництву парламенту. Ініціаторами виступили кілька народних депутатів IX скликання.

Згідно з текстом постанови, ВРУ планує звернутися до Нобелівського комітету з пропозицією розглянути кандидатуру Дональда Трампа. Документ відноситься до рубрики "Інші (заяви, звернення ВРУ)" і передбачає офіційне звернення парламенту без внесення змін до законодавства.

Ініціатори підкреслюють, що метою звернення є оцінка внеску Трампа у міжнародні процеси та мирне врегулювання конфліктів, хоча детальні підстави висунення у тексті постанови не розкриваються. Проєкт наразі знаходиться на стадії розгляду керівництвом парламенту, подальше голосування ще не відбулося.

Якщо проєкт буде підтримано, це стане офіційним зверненням українського парламенту до Нобелівського комітету. Документ доступний у картці законопроєкту на сайті ВРУ за номером 14088.

