16:20  29 вересня
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
15:30  29 вересня
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2025, 19:02

Українські депутати пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру – деталі проєкту постанови

29 вересня 2025, 19:02
Читайте также на русском языке
Фото: Верховна Рада України
Читайте также
на русском языке

Українські депутати зареєстрували проєкт постанови, яким планують звернутися до Нобелівського комітету щодо Трампа

Про це йдеться в проєкті постанови Верховної Ради України, передає RegioNews.

Верховна Рада України зареєструвала проєкт постанови, у якому пропонується висунути президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Документ був внесений 29 вересня 2025 року і переданий на розгляд керівництву парламенту. Ініціаторами виступили кілька народних депутатів IX скликання.

Згідно з текстом постанови, ВРУ планує звернутися до Нобелівського комітету з пропозицією розглянути кандидатуру Дональда Трампа. Документ відноситься до рубрики "Інші (заяви, звернення ВРУ)" і передбачає офіційне звернення парламенту без внесення змін до законодавства.

Ініціатори підкреслюють, що метою звернення є оцінка внеску Трампа у міжнародні процеси та мирне врегулювання конфліктів, хоча детальні підстави висунення у тексті постанови не розкриваються. Проєкт наразі знаходиться на стадії розгляду керівництвом парламенту, подальше голосування ще не відбулося.

Якщо проєкт буде підтримано, це стане офіційним зверненням українського парламенту до Нобелівського комітету. Документ доступний у картці законопроєкту на сайті ВРУ за номером 14088.

Раніше бренд "Золотий вік" припинив співпрацю з Настею Каменських після її виступу у США, де вона виконувала пісні російською мовою. Тепер фанати та експерти активно обговорюють, як це рішення вплине на подальші міжнародні проєкти співачки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Україна США Верховна Рада законопроєкт звернення Нобелівська премія
32 ворожі дрони атакували Україну: скільки збила ППО
29 вересня 2025, 10:56
Дощі наступають: де в Україні варто чекати опадів на початку тижня
28 вересня 2025, 18:11
Нічний терор РФ у Києві шокував Європу: що кажуть політики
28 вересня 2025, 17:36
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Три години наодинці з хвилями: біля Одеси врятували ірландського моряка
29 вересня 2025, 20:22
Шістьох призовників на Одещині намагалися переправити за $48 тис.: подробиці затримання
29 вересня 2025, 19:48
У Запоріжжі чоловік у власній квартирі пошкодив ногу та не міг самостійно підвестися
29 вересня 2025, 19:36
Держбюджет-2026: витрати на оборону 1,92 трлн грн, зовнішнє фінансування $45,5 млрд – аналітики б’ють на сполох
29 вересня 2025, 19:21
Українські біженці допомогли Чехії заробити понад 600 млн євро – удвічі більше, ніж країна витратила на їх підтримку
29 вересня 2025, 18:44
На Київщині легковик врізався у маршрутку: один загиблий та вісім постраждалих
29 вересня 2025, 18:40
Аферист з Дніпропетровщини обікрав чоловіка на майже мійльон
29 вересня 2025, 18:35
У Карпатах рятувальники знайшли матір і її 14-річного сина, які заблукали на Говерлі
29 вересня 2025, 18:27
До Молдови за 9000 доларів: на Одещині прикордонник організував канал втечі чоловіків
29 вересня 2025, 18:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »