32 вражеских дрона атаковали Украину: сколько сбила ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 29 сентября (с 20:00 28 сентября) противник совершил воздушное нападение на Украину 32 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и дронами других модификаций

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что атаки отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты или подавлены 23 вражеских БпЛА.

Попадания зафиксированы на 8 локациях, где 9 ударных дронов нанесли ущерб.

Атака продолжается – на севере и востоке страны зафиксированы новые группы ударных БПЛА.

Напомним, 28 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по инфраструктуре Запорожья. Одна из ракет попала возле многоэтажного дома, повреждены частные домовладения и другие объекты. Известно о 49 пострадавших.