27 сентября 2025, 00:30

Украина сократила экспорт яблок: какая ситуация на рынке

27 сентября 2025, 00:30
Фото из открытых источников
В 2024-2025 маркетинговом году Украина экспортировала яблок более чем на 10 миллионов долларов. Однако это меньше прошлогодних показателей

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В 2024-2025 маркетинговом году Украина экспортировала 16,4 тысячи тонн яблок. В денежном эквиваленте это 10,1 миллионов долларов. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, то экспорт яблок составил 47 тысяч тонн. Это на 64% больше, чем сейчас.

"Средняя экспортная цена за маркетинговый год снова выросла, достигнув $600/т", - рассказал руководитель компании USPA Fruit Владимир Гуржий.

Аналитики отметили, что с июля 2024 по июнь 2025 года Украина импортировала 18,2 тыс. тонн яблок, почти весь объем которых (18 тыс. тонн) завезен с начала текущего года.

В текущем году самыми главными покупателями украинских яблок стали Объединенные Арабские Эмираты (2,9 тыс. тонн), Саудовская Аравия (2,9 тыс. тонн), Узбекистан (1,5 тыс. тонн), Турция (1,4 тыс. тонн) и Швеция (0,9 тыс. тонн).

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысяч тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).

экспорт аграрии
26 сентября 2025
