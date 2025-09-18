Фото из открытых источников

В Украине за год вырос экспорт сыров. Речь идет о около 42,8 миллиона долларов

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В январе-августе экспорт украинских сыров вырос с 25,3%, если сравнивать с прошлым годом. Это 9,4 тысячи тонн. В деньгах это 42,8 миллиона долларов. Отмечается, что это на 32,1% больше показателя прошлого года.

Крупнейшими покупателями украинских сыров оказались Молдова (34,4%), Казахстан (30,2%), Германия (9%).

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).