16:42  24 сентября
Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап
11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
24 сентября 2025, 23:55

Украина экспортировала сливочного масла почти на 85 миллионов

24 сентября 2025, 23:55
Иллюстративное фото
В период с января по август 2025 года Украина экспортировала сливочного масла почти на 85 миллионов. Больше покупала Молдова

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

С января по август 2025 года Украина экспортировала 11,8 тысячи тонн сливочного масла. Если сравнивать с прошлым годом, то это в 2,7 раза больше. В денежном эквиваленте это 84,8 миллиона долларов.

Больше всего украинское сливочное масло покупали Молдова (23,9%), Польша (11,7%) и Литва (9,9%).

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).

24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
