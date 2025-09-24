Иллюстративное фото

В период с января по август 2025 года Украина экспортировала сливочного масла почти на 85 миллионов. Больше покупала Молдова

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

С января по август 2025 года Украина экспортировала 11,8 тысячи тонн сливочного масла. Если сравнивать с прошлым годом, то это в 2,7 раза больше. В денежном эквиваленте это 84,8 миллиона долларов.

Больше всего украинское сливочное масло покупали Молдова (23,9%), Польша (11,7%) и Литва (9,9%).

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).