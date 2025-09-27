Фото з відкритих джерел

У 2024-2025 маркетинговому році Україна експортувала яблук на понад 10 мільйонів доларів. Проте це менше за минулорічні показники

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У 2024-2025 маркетинговому році Україна експортувала 16,4 тисяч тонн яблук. У грошовому еквіваленті це 10,1 мільйона доларів. Якщо порівнювати з тим же періодом минулого року, тоді експорт яблук становив 47 тисяч тонн. Це на 64% більше, аніж зараз.

"Середня експортна ціна за маркетинговий рік знову зросла, досягнувши $600/т," - розповів керівник компанії USPA Fruit Володимир Гуржій.

Аналітики зазначили, що з липня 2024 року по червень 2025 року Україна імпортувала 18,2 тис. тонн яблук, майже весь обсяг яких (18 тис. тонн) завезено від початку поточного року.

У цьому році найголовнішими покупцями українських яблук стали Об’єднані Арабські Емірати (2,9 тис. тонн), Саудівська Аравія (2,9 тис. тонн), Узбекистан (1,5 тис. тонн), Туреччина (1,4 тис. тонн) і Швеція (0,9 тис. тонн).

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).