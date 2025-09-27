00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
UA | RU
UA | RU
27 вересня 2025, 00:30

Україна скоротила експорт яблук: яка ситуація на ринку

27 вересня 2025, 00:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У 2024-2025 маркетинговому році Україна експортувала яблук на понад 10 мільйонів доларів. Проте це менше за минулорічні показники

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У 2024-2025 маркетинговому році Україна експортувала 16,4 тисяч тонн яблук. У грошовому еквіваленті це 10,1 мільйона доларів. Якщо порівнювати з тим же періодом минулого року, тоді експорт яблук становив 47 тисяч тонн. Це на 64% більше, аніж зараз.

"Середня експортна ціна за маркетинговий рік знову зросла, досягнувши $600/т," - розповів керівник компанії USPA Fruit Володимир Гуржій.

Аналітики зазначили, що з липня 2024 року по червень 2025 року Україна імпортувала 18,2 тис. тонн яблук, майже весь обсяг яких (18 тис. тонн) завезено від початку поточного року.

У цьому році найголовнішими покупцями українських яблук стали Об’єднані Арабські Емірати (2,9 тис. тонн), Саудівська Аравія (2,9 тис. тонн), Узбекистан (1,5 тис. тонн), Туреччина (1,4 тис. тонн) і Швеція (0,9 тис. тонн).

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
експорт аграрії
Україна експортувала вершкового масла на майже 85 мільйонів
24 вересня 2025, 23:55
Експорт українських сирів збільшився
18 вересня 2025, 22:30
У USDA знизили прогноз врожаю соняшника в Україні: які тепер показники
17 вересня 2025, 01:20
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Ціни на високому рівні: що відбувається із ринком соняшнику в Україні
27 вересня 2025, 03:30
Ведуча Олена-Христина Лебідь розповіла, через що може сваритися з Розенком
27 вересня 2025, 02:50
"Витвори вищого класу": акторка Наталка Денисенко поділилась подробицями її нового бізнесу
27 вересня 2025, 02:30
Співачка Ольга Цибульська розповіла, чому її син тримає на неї образу
27 вересня 2025, 01:30
У новому серіалі про Гаррі Поттера "засвітиться" українка
27 вересня 2025, 00:50
"Не всі жінки з великими грудьми": Невгамовна Монро розповіла, чому не зробила трансгендерний перехід
26 вересня 2025, 23:50
В Україні змінились цінники на цибулю: скільки доведеться платити
26 вересня 2025, 23:30
Постійний страх мобілізації до армії РФ: Україна врятувала ще одну групу підлітків з окупації
26 вересня 2025, 22:50
Росіяни атакували Дніпропетровщину: в ОВА показали наслідки
26 вересня 2025, 22:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »