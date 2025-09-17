Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

На 2025-2026 год аналитики USDA прогнозируют снижение производства подсолнечника в Украине на 800 тыс. т. Теперь показатель составляет 12,7 млн т.

При этом производство подсолнечного масла в текущем сезоне в Украине составит 5,3 млн т (-0,3 млн т). Эксперты прогнозируют снижение производства подсолнечного шрота до 5,1 млн т (-0,3 млн т).

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).