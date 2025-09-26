В Украине изменились ценники на лук: сколько придется платить
С начала недели в Украине начал снова дешеветь лук. Эксперты объяснили, с чем это связано
Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.
По состоянию на 26 сентября лук на внутреннем рынке подешевел до 6-13 гривен за килограмм. Если сравнивать с прошлой неделей, то это удешевление на 20%. Аналитики отметили, что фермеры в настоящее время лишаются преимущественно лука, который не подлежит длительному хранению из-за определенных качественных параметров.
При этом если сравнивать эти цены с прошлым годом, то лук подешевел на 24%.
Напомним, в Украине потребительская цена яиц выросла на 2,3%. Таким образом, за десяток яиц средняя стоимость в августе составила 55,78 грн.
