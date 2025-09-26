В Україні змінились цінники на цибулю: скільки доведеться платити
З початку тижня в Україні почала знову дешевшати цибуля. Експерти пояснили, з чим це пов'язано
Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.
Станом на 26 вересня цибуля на внутрішньому ринку подешевшала до 6-13 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим тижнем, то це здешевлення на 20%. Аналітики зазначили, що фермери в цей час позбавляються переважно цибулі, яка не підлягає тривалому зберіганню через певні якісні параметри.
При цьому якщо порівнювати ці ціни з минулим роком, то цибуля подешевшала на 24%.
Нагадаємо, в Україні споживча ціна яєць зросла на 2,3%. Таким чином, за десяток яєць середня вартість у серпні становила 55,78 гривні.
