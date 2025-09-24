Иллюстративное фото

С начала сентября в Украине изменились цены на картофель. Эксперты объяснили, с чем это связано

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

С начала сентября фермеры в Украине продавали картофель по 9-16 гривен за килограмм. На это, в частности, повлияли поставки картофеля поздних сортов. Отпускные цены в среднем упали на 10%, если сравнивать с прошлой неделей.

"Фермеры сообщают, что покупатели стали более требовательными к качеству этой продукции. Если в прошлом году без особого труда удавалось реализовывать даже мелкий картофель, то сейчас такая продукция очень слабо востребована", - отметили аналитики.

При этом во второй половине месяца произошло небольшое удорожание. Это связано с логистическими затратами и подготовкой к хранению урожая. Средняя стоимость выросла до 16 гривен. Причиной называют увеличение украинскими фермерами посевных площадей под картофелем примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в начале сентября в Украине начало дешеветь сливочное масло. По словам экспертов, падение спроса обусловлено сокращением экспортной активности и понижением интереса со стороны европейских трейдеров.