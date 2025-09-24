16:42  24 сентября
24 сентября 2025, 22:35

В Украине изменились цены на картофель: эксперты объяснили, почему это происходит

24 сентября 2025, 22:35
Иллюстративное фото
С начала сентября в Украине изменились цены на картофель. Эксперты объяснили, с чем это связано

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

С начала сентября фермеры в Украине продавали картофель по 9-16 гривен за килограмм. На это, в частности, повлияли поставки картофеля поздних сортов. Отпускные цены в среднем упали на 10%, если сравнивать с прошлой неделей.

"Фермеры сообщают, что покупатели стали более требовательными к качеству этой продукции. Если в прошлом году без особого труда удавалось реализовывать даже мелкий картофель, то сейчас такая продукция очень слабо востребована", - отметили аналитики.

При этом во второй половине месяца произошло небольшое удорожание. Это связано с логистическими затратами и подготовкой к хранению урожая. Средняя стоимость выросла до 16 гривен. Причиной называют увеличение украинскими фермерами посевных площадей под картофелем примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в начале сентября в Украине начало дешеветь сливочное масло. По словам экспертов, падение спроса обусловлено сокращением экспортной активности и понижением интереса со стороны европейских трейдеров.

24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
