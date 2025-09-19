12:53  19 сентября
Смертельное ДТП в Житомире: под колесами авто погиб работник прокуратуры
11:06  19 сентября
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
10:22  19 сентября
"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении
19 сентября 2025, 21:15

Боялся, что россияне мобилизуют: Украина спасла из оккупации 19-летнего парня

19 сентября 2025, 21:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Еще одну группу подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий. Сейчас они уже в безопасности и получают психологическую помощь

Об этом сообщает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Среди спасенных подростков, в том числе 18-летняя девушка, которая вместе с мамой жила в оккупированном Крыму. У них не было возможностей уехать самостоятельно, поэтому они постоянно меняли место жительства во избежание преследований российских спецслужб.

Другую девушку россияне постоянно заставляли поступать в университет в РФ после окончания школы. Тем не менее она мечтала вернуться в Украину и учиться здесь.

Среди группы спасены также 19-летний парень. Он долго боялся уезжать, потому что на одном из блокпостов россияне могли его задержать и мобилизовать в русскую армию.

"Благодарю Украинскую сеть за права ребенка, волонтерскую инициативу Humanity и всех партнеров, которые способствовали этому спасению. Выполняем задачу Президента — вернуть всех украинских детей", - говорит Андрей Ермак.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем РФ.

дети оккупация
