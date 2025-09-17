Фото: Екатерина Луцишин/ Instagram

Об этом в публикации личной страницы в Instagram сообщила львовская блогер Екатерина Луцишин, передает RegioNews.

Львовская блогер высказала свое мнение относительно воспитания детей в русскоязычных семьях, заявив, что такие дети испытывают социальную изоляцию и воспринимаются сверстниками как "второсортные". В своих социальных сетях она отметила, что ее собственные дети не изучают русский язык, а знают украинский и английский, что, по личному убеждению, позволяет избежать конфликтов в коммуникации со сверстниками.

Блогерша Екатерина Луцишин высказала свою позицию в соцсетях

По словам блогера, ее дети в школе и среди друзей избегают общения с русскоязычными детьми, потому что последних воспринимают как потенциальных врагов из-за ассоциации с современными событиями. Она отмечает, что такие дети редко имеют тесные контакты с другими, и это, по ее мнению, негативно влияет на их социальное положение.

Блогер подчеркнула, что не понимает мотивации родителей, выбирающих для своих детей русский язык, и назвала такой выбор сознательным ограничением перспектив ребенка. В комментариях под ее сообщением разгорелись активные дискуссии, где пользователи выражают как поддержку, так и критику ее позиции.

Тема вызвала широкий резонанс в соцсетях среди пользователей, обсуждающих языковое воспитание, социальную интеграцию детей и влияние языковой политики на их восприятие сверстниками. Обсуждение затрагивает также вопросы образования, социальных норм и формирования национальной идентичности среди младшего поколения.

Напомним, против блогера Мандзюк, которая публично заявляла о готовности своих детей избивать других за язык, возбудили уголовное производство. Детали дела пока не известны, но уже появились подтверждения от полиции Хмельницкой области.