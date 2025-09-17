12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2025, 15:56

Сознательно делают "второсортными": львовская блогерша раскритиковала родителей за русскоязычное воспитание своих детей

17 сентября 2025, 15:56
Читайте також українською мовою
Фото: Екатерина Луцишин/ Instagram
Читайте також
українською мовою

Львовская блогерша Екатерина Луцишин выразила резкое мнение о воспитании русскоязычных детей

Об этом в публикации личной страницы в Instagram сообщила львовская блогер Екатерина Луцишин, передает RegioNews.

Львовская блогер высказала свое мнение относительно воспитания детей в русскоязычных семьях, заявив, что такие дети испытывают социальную изоляцию и воспринимаются сверстниками как "второсортные". В своих социальных сетях она отметила, что ее собственные дети не изучают русский язык, а знают украинский и английский, что, по личному убеждению, позволяет избежать конфликтов в коммуникации со сверстниками.

Блогерша Екатерина Луцишин высказала свою позицию в соцсетях

По словам блогера, ее дети в школе и среди друзей избегают общения с русскоязычными детьми, потому что последних воспринимают как потенциальных врагов из-за ассоциации с современными событиями. Она отмечает, что такие дети редко имеют тесные контакты с другими, и это, по ее мнению, негативно влияет на их социальное положение.

Блогер подчеркнула, что не понимает мотивации родителей, выбирающих для своих детей русский язык, и назвала такой выбор сознательным ограничением перспектив ребенка. В комментариях под ее сообщением разгорелись активные дискуссии, где пользователи выражают как поддержку, так и критику ее позиции.

Тема вызвала широкий резонанс в соцсетях среди пользователей, обсуждающих языковое воспитание, социальную интеграцию детей и влияние языковой политики на их восприятие сверстниками. Обсуждение затрагивает также вопросы образования, социальных норм и формирования национальной идентичности среди младшего поколения.

Напомним, против блогера Мандзюк, которая публично заявляла о готовности своих детей избивать других за язык, возбудили уголовное производство. Детали дела пока не известны, но уже появились подтверждения от полиции Хмельницкой области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов блогер языковой скандал русский язык воспитание дети
Принудительную эвакуацию на Днепропетровщине расширили еще на 18 населенных пунктов
17 сентября 2025, 08:55
В Полтавской области педофил неоднократно насиловал мальчика с инвалидностью
16 сентября 2025, 16:45
Пережили давление и страх: из временно оккупированной части Херсона вернули еще одну группу детей
16 сентября 2025, 13:37
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
7 лет за решеткой проведет 62-летний житель Ровенщины за убийство сына
17 сентября 2025, 16:29
Фиктивный брак не помог: винницкие пограничники задержали пару из Полтавщины
17 сентября 2025, 16:13
Возле ЗАЭС после обстрела поднялся дым: что происходит
17 сентября 2025, 15:55
Украина приобретет 20 корейских скоростных электропоездов
17 сентября 2025, 15:55
В Киевской области во время пожара в частном доме погибла женщина: подробности трагедии
17 сентября 2025, 15:28
В Тернополе злоумышленник пытался угнать авто, но не смог его завести
17 сентября 2025, 15:25
Трасса Изюм-Славянск под огнем FPV-дронов: РФ блокирует логистику Донбасса
17 сентября 2025, 15:18
В Киевской области авария с участием длинномерного грузового авто парализовала трассу Киев – Чоп: что известно
17 сентября 2025, 15:06
На Днепропетровщине нашли уникальную балку, о которой спорят историки
17 сентября 2025, 14:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »